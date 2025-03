Muğla Büyükşehir mezbahalarının hijyen ve kalite sertifikaları yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin modern ve hijyenik üretim yapan Menteşe, Milas, Marmaris ve Fethiye Mezbaha Tesisleri, ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, modern teknolojiye sahip Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye Mezbaha Tesisleri vatandaşlara kaliteli, güvenli ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara gıda güvenliği ve hijyen standartlarında en iyi hizmeti vermek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, mezbaha tesislerinde 2024 yılı içerisinde 16 bin 243 büyükbaş, 10 bin 571 adet küçükbaş hayvan kesilerek 5 milyon 378 bin 271 kilogram kırmızı et elde edildi.

Mezbaha tesislerinin ISO 22000 sertifikaları yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Menteşe, Milas, Marmaris ve Fethiye Mezbaha Tesisleri Uluslararası Gıda Güvenliği ve Hijyen Standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleşen tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi. Mezbaha tesisleri kırmızı et üretimi ile 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Denetçileri tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerde de üstün not aldı.

"Çiftlikten sofraya sağlıklı ve güvenli gıda misyonuyla hizmet veriliyor"

Muğla Büyükşehir Belediyesi, mezbaha tesislerinde modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarına da ara vermeksizin devam ediyor. Mezbaha tesislerinde teknolojik gelişmelerin takibi ve modernizasyonlar, hizmet içi eğitimler, "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği" kapsamında yapılan aylık kalıntı analizleri ve mikrobiyolojik analizler, Veteriner Hekimlerin titizlikle yürüttüğü kontroller ve soğuk zincirin korunduğu tam donanımlı et taşıma araçlarıyla "Çiftlikten Sofraya Sağlıklı ve Güvenli Gıda" misyonuyla Muğla’da vatandaşlara hizmet veriliyor.

Sıfır atık belgesi sahibi eko mezbahalar

Sıfır atık belgesine sahip çevre dostu mezbaha tesislerinden çıkan yan ürünler sokak hayvanları için mama üretiminde kullanılıyor. Atıklar ise sızdırmaz, kendi kendini dezenfekte edebilen kapalı atık araçlarıyla geçici atık depolama tesislerine taşınarak elektrik üretimine büyük oranda katkı sağlanıyor. Menteşe Mezbaha Tesisinin elektrik ihtiyacı 105 kwh kurulu güce sahip güneş enerji santrali ile sağlanıyor. Ayrıca Menteşe mezbahasında bulunan biyolojik atıksu arıtma tesisi çökelti çamurlarının, çeşitli aşamalardan geçirilerek organik gübre üretiminin bakanlık tarafından ön denetimi tamamlandı ve ruhsat aşaması devam ediyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızda halkımıza güvenli, sağlıklı ve kaliteli gıda sunma sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Menteşe, Milas, Marmaris ve Fethiye’de faaliyet gösteren modern mezbaha tesislerimiz, ISO 22000 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm denetimlerden başarıyla geçerek sertifikalarını yeniledi. Mezbahalarımızın bu başarısı Muğlalıların sağlığına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Mezbaha tesislerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde de üstün not alarak hijyen, gıda güvenliği ve kalite standartlarına olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı. Muğlalı hemşehrilerimizin güvenle tüketebileceği sağlıklı ve kaliteli gıdayı sunmaya devam edeceğiz" dedi.