Muğla Büyükşehir Milas Menteş Yolunu Yeniliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas’ın Menteş Mahallesinde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda 13 milyon 761 bin 600 TL’lik yatırımla yol çalışmasına başladı. Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yol çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor.

Muğla’nın çeşitli noktalarında yol çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Vatandaşların can, mal ve trafik güvenliğini artırmak, aynı zamanda daha konforlu ve modern bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla yol yapım çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Milas’ın Menteş Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalara başladı.

13 milyon 761 bin 600 TL yatırım ile hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, plent miks temel serimi, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım imalatı olmak üzere kapsamlı bir yenileme yapılacak.

Muhtar Bayram Arıcı: “Başkanımız Ahmet Aras’a Teşekkür Ederim”

Milas Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı, “Yolumuzun yenilenmesi için Büyükşehir Belediyesine başvurduk. Sağ olsunlar hemen proje hazırlayarak çalışmalara başladılar. Altyapı kurumlarıyla koordineli bir şekilde hareket ettiler. Ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Taleplerimizi her zaman dileyen ve çözüm üreten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederim.” dedi.

Cemal Dumanoğlu: “Hedefimiz Menteş Mahalle Yolunu Bayram Öncesinde Halkımızın Hizmetine Sunmak”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli Cemal Dumanoğlu, "Milas ilçemizin Menteş Mahallesi’nde, vatandaşlarımıza daha konforlu ve modern bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla 13.761.600 TL yatırımla yol yapım çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki güzergâh, plent miks temel serimi, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım imalatı olmak üzere kapsamlı bir şekilde yenilenmektedir. Çalışmalarımıza başlamadan önce tüm altyapı kurumlarıyla koordineli bir şekilde hareket ettik. Mahallemizdeki içme suyu ve doğal gaz altyapısına yönelik ihtiyaçlar, ilgili kurumlarla koordineli şekilde giderilmiştir. Altyapı süreçlerinin ardından hiç vakit kaybetmeden ekiplerimiz yol söküm çalışmalarına başlamış; şimdi ise temel serimi, asfalt kaplama ve drenaj imalatlarıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz, Menteş Mahalle yolunu Bayram öncesinde halkımızın hizmetine sunmak ve bölgeye değer katmaktır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Daha Yaşanabilir Bir Muğla İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, başlattığımız yol yapım ve yenileme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yaşam konforunu, güvenliğini ve bölgenin ulaşım kalitesini artıracak kalıcı bir hizmet sunuyoruz. Muğla’mızın dört bir yanında olduğu gibi Milas Menteş’te sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine kulak veren, çözüm üreten ve kaliteli hizmeti önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Hep birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.