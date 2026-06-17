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Muğla Büyükşehir, Muhtarlık Akademisi ile Avrupa’da Örnek Oluyor

Muğla Büyükşehir, Muhtarlık Akademisi ile Avrupa’da Örnek Oluyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Erasmus+ EUGREENSA Projesi kapsamında Romanya’da düzenlenen uluslararası toplantıya katıldı. Toplantıda sürdürülebilir tarım, yeşil teknolojiler ve kırsal kalkınma konuları ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Muhtarlık Akademisi çalışmaları kapsamında, Köyceğiz İnovatif Gelişim Derneği ortaklığında hayata geçirilen Erasmus+ “EU Green Technologies and Sustainable Agriculture (EUGREENSA)” Projesi çerçevesinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen uluslararası proje toplantısına katılım sağlandı. Toplantıda edinilen bilgi ve deneyimlerin, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Muğla’daki muhtarlarla paylaşılması planlanıyor.

Büyükşehirden Uluslararası İş Birliğine Güçlü Katkı

Uluslararası toplantılarda sürdürülebilir tarım uygulamaları, yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji kullanımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve kırsal kalkınma konularında proje ortaklarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Avrupa ülkelerinde uygulanan başarılı proje örneklerini inceleyerek yerel yönetimlerde sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulundu. Toplantılarda ayrıca proje faaliyetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, ortak çalışmaların gelecek dönem planlamaları ele alındı.

Büyükşehir’den Büyükelçi Altan’a Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcileri program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, katılımcı demokrasi uygulamaları, kırsal kalkınma politikaları, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki önemi ve uluslararası iş birliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarlık Akademisi Büyükşehir’in Vizyon Projeleri Arasında

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muhtarlık Akademisi, muhtarların bilgi ve donanımlarını artırmayı hedefleyen örnek bir eğitim modeli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Akademi sayesinde muhtarların yalnızca mahallelerinin ihtiyaçlarını takip eden temsilciler değil; sürdürülebilir kalkınma, çevre yönetimi, katılımcı demokrasi ve proje geliştirme konularında yetkin yerel liderler olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Avrupa’dan Alınan Deneyimler Muğla’ya Taşınacak

Büyükşehir Belediyesi böylece kırsal kalkınma, çevre ve iklim değişikliği alanlarında Avrupa’daki başarılı uygulamaları yerel yönetim anlayışıyla buluşturarak mahallelerden başlayan kalkınma sürecine katkı sunmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birlikleriyle desteklenen projeler sayesinde yerel kapasiteyi artırırken, kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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