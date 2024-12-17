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Muğla Büyükşehir okçusu Hazal Türkiye ikincisi oldu

Muğla Büyükşehir okçusu Hazal Türkiye ikincisi oldu
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2024 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney, büyük bir başarıya imza attı. Hazal Burun Türkiye ikincisi olurken, Emircan Haney Türkiye üçüncüsü oldu.

Okçuluk 2024 Salon Türkiye Şampiyonası Antalya’da düzenlendi. Şampiyonaya 134 spor kulübünden 833 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi şampiyonaya 7 sporcu ile katılım sağladı. Şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun Bireysel dalda Türkiye ikincisi olurken, Emircan Haney’de Türkiye üçüncüsü oldu. Okçuluk şampiyonasında Hazal Burun, Songül Lök ve Meltem Yaka’dan oluşan kadın takımı Büyükler Kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Bu başarı ile Hazal Burun ve Songül Lök Milli Takım barajını geçtiler. Aynı şampiyonada Eflal Duru Kaya, Yaren Sare ve Tanem Topuz’dan oluşan takım U-21 kadın takımı olarak Türkiye ikincisi oldu.

Başkan Aras başarılı sporcuları kutladı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şampiyonada elde ettikleri başarı nedeniyle Büyükşehir Sporcularını kutladı. Başkan Aras "Sporun her dalında başarıyı hedefleyen gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Muğla’mızda yetişen, milli takıma yükselerek bizleri ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Büyükşehir okçularımız da katıldıkları turnuvalarda Muğla’mızı başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar. Antrenörümüz Ejder Sözen başta olmak üzere Antalya’da düzenlenen 2024 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

2024 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Hazal Burun ve Emircan Haney, büyük bir başarıya imza attı. Hazal Burun Türkiye ikincisi olurken, Emircan Haney Türkiye üçüncüsü oldu.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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