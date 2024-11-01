  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi'nde, anne ve çocuklar birlikte eğleniyor

Muğla Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi'nde, anne ve çocuklar birlikte eğleniyor

Muğla Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi'nde, anne ve çocuklar birlikte eğleniyor
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi’nde haftanın her günü yapılan Anne-Çocuk atölyesi ile 2-3 ve 4-6 yaşındaki çocuklar anneleriyle sosyalleşiyor.

Çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi farklı atölyelerle gelişime destek oluyor.
Çocukların oyuncak alabildiği, eğlenceli eğitimlerle öğrendiği, sosyalleştiği, psikolojik danışmanlık ve oyun terapisi aldığı bu sosyal alan ailelerin yüzünü güldürüyor. Farklı atölyelerle çocukların etkinlikler yaptığı Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi’nde her hafta yapılan 2-3 ve 4-6 yaş arası çocukların anneleriyle katıldığı Anne-Çocuk atölyesinde çocuklar sosyalleşirken anneleri ile de bağları kuvvetleniyor. ‘Kolye yapıyorum’, ‘Mandalı Açalım’, ‘Mutlu Güneş’ ‘Kirpim Makarnadan’ gibi çeşitli eğitimlerle çocukların el becerileri gelişirken sosyalleşmeleri de sağlanıyor.

Özlem Duran: “Bu etkinlikler çocuklarımız için çok değerli”

Anne-Çocuk atölyesine katılan anne Özlem Duran, “İlk defa Oyuncak Kütüphanesine geldik. Buraya yeni taşındığımız için bu tarz etkinlikler Muğla’ya alışmamıza yardımcı oluyor. Bu tarz etkinliklerin olması şehir için çok önemli. Çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyen bir proje, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Rabia Erdoğmuş: “Atölyeler çocuğumun gelişimine katkıda bulundu”

Çocuğunu düzenli olarak atölyelere getiren anne Kadriye Rabia Erdoğmuş: “1 yıldır düzenli olarak çocuğumu buraya getiriyorum. Çocuğumun gelişimi açısından birçok faydasını gördüm. Keşke haftanın 3-4 günü bu atölyeler olsa. Çünkü çocuklar zevkle bu atölyelere geliyorlar. Bu sebeple de çocuğumda atölyenin etkilerini olumlu yönde görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.”

Seniha Karadağ: “Çocuğumun çeşitli becerileri gelişsin diye buradayız”

Çocuğunun gelişimi için geldiğini ifade eden anne Seniha Karadağ, “2 haftadır bu etkinliğe katılıyoruz. Çocuğumun sosyalleşmesi, çeşitli beceriler edinmesi açısında çok faydalı olacağını düşündüğüm için buraya geldik. Gayet güzel gidiyor, hem ben hem çocuğum oldukça verimli vakit geçiriyoruz.” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday Pide harcına bakın ne katmışlar Pide harcına bakın ne katmışlar İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı
Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Hava tahminleri değişti: Hafta sonu bahar gibi başlayıp, kış gibi devam edecek! Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı