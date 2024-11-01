Muğla Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi'nde, anne ve çocuklar birlikte eğleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi’nde haftanın her günü yapılan Anne-Çocuk atölyesi ile 2-3 ve 4-6 yaşındaki çocuklar anneleriyle sosyalleşiyor.

Çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi farklı atölyelerle gelişime destek oluyor.

Çocukların oyuncak alabildiği, eğlenceli eğitimlerle öğrendiği, sosyalleştiği, psikolojik danışmanlık ve oyun terapisi aldığı bu sosyal alan ailelerin yüzünü güldürüyor. Farklı atölyelerle çocukların etkinlikler yaptığı Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi’nde her hafta yapılan 2-3 ve 4-6 yaş arası çocukların anneleriyle katıldığı Anne-Çocuk atölyesinde çocuklar sosyalleşirken anneleri ile de bağları kuvvetleniyor. ‘Kolye yapıyorum’, ‘Mandalı Açalım’, ‘Mutlu Güneş’ ‘Kirpim Makarnadan’ gibi çeşitli eğitimlerle çocukların el becerileri gelişirken sosyalleşmeleri de sağlanıyor.

Özlem Duran: “Bu etkinlikler çocuklarımız için çok değerli”

Anne-Çocuk atölyesine katılan anne Özlem Duran, “İlk defa Oyuncak Kütüphanesine geldik. Buraya yeni taşındığımız için bu tarz etkinlikler Muğla’ya alışmamıza yardımcı oluyor. Bu tarz etkinliklerin olması şehir için çok önemli. Çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyen bir proje, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Rabia Erdoğmuş: “Atölyeler çocuğumun gelişimine katkıda bulundu”

Çocuğunu düzenli olarak atölyelere getiren anne Kadriye Rabia Erdoğmuş: “1 yıldır düzenli olarak çocuğumu buraya getiriyorum. Çocuğumun gelişimi açısından birçok faydasını gördüm. Keşke haftanın 3-4 günü bu atölyeler olsa. Çünkü çocuklar zevkle bu atölyelere geliyorlar. Bu sebeple de çocuğumda atölyenin etkilerini olumlu yönde görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.”

Seniha Karadağ: “Çocuğumun çeşitli becerileri gelişsin diye buradayız”

Çocuğunun gelişimi için geldiğini ifade eden anne Seniha Karadağ, “2 haftadır bu etkinliğe katılıyoruz. Çocuğumun sosyalleşmesi, çeşitli beceriler edinmesi açısında çok faydalı olacağını düşündüğüm için buraya geldik. Gayet güzel gidiyor, hem ben hem çocuğum oldukça verimli vakit geçiriyoruz.” dedi.