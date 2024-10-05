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Muğla Büyükşehir Sağlık Emekçileri Anıtı Bölgesi’ne Yeni Bir Çehre Kazandırıyor

Muğla Büyükşehir Sağlık Emekçileri Anıtı Bölgesi’ne Yeni Bir Çehre Kazandırıyor
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlıkçılar Anıtı’nın da içinde bulunduğu Yalçın İnan Parkı’nı peyzaj düzenlemeleri ile yeniliyor.

Covid salgını döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini ölümsüzleştirmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde yapılan Sağlık Emekçileri Anıtı’nın da içerisinde bulunduğu Yalçın İnan Parkı çevre ve geçiş yolu düzenlemesiyle yenileniyor.  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlıkçılar Anıtı’nı da içinde barındıran 3 bin 140 metrekare alanda yenileme çalışmaları başlattı. Covid-19 salgınında fedakarca çalışan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak için yapılan Sağlık Emekçileri Anıtı’nın da içinde bulunduğu alandaki yeni proje ile 3 bin 140 metrekare alanın 1500 metrekaresi meydan ve yürüme alanı olurken 1640 metrekaresi de yeşil alan olarak kullanılmaya devam edecek. Ayrıca Sağlıkçılar Anıtı’nın sağına ve soluna unutulmaz doktor ve sağlıkçıların 8 heykeli yapılacak.

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde Zübeyde Hanım Caddesi ile DSİ’ye bağlı olan Kara Muğla Deresi arasında bulunan, Sağlık Emekçileri Anıtı’nı da içinde bulunduran Yalçın İnan Parkı Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. İl merkezinde önemli bir konumda bulunan, günlük yaşamda yoğun kullanılan duraklara da yakın olması nedeni ile uğrak bir yer olan alan yenilenen yüzü ile kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak. Alanın “Canlı bir kent’’ unsuruna dönüştürülmesi için sosyo-kültürel ve görsel kimliği yeniden yorumlandı ve proje hazırlandı. Çalışmaların başladığı alanda mevcut Sağlıkçılar Anıtı’nın sağına ve soluna unutulmaz doktor ve sağlık çalışanlarının anısını yaşatacak 8 heykel ve yürüyüş yolu yapılacak.

Başkan Aras; “Kent kültürü dokusuna yakışan, geçmişi yaşatan anlamlı bir alanı şehrimize kazandırıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin kültürel dokusunu koruyan çalışmalara devam ettiklerini ve Sağlık Emekçileri Anıtı’nı da içinde barındıran alanda yapılacak düzenlemenin amacının Covid sırasında hayatını kaybeden sağlıkçıların heykellerini de bu bölgeye kazandırmak olduğunu belirtti. Geçiş güzergahı olan bölgeyi yeni bir anlayışla kente kazandırmak istediklerini söyleyen Başkan Aras, her yaştan insan için yeni, keyifli, aynı zamanda geçmişi yaşatan anlamlı bir mekanı kent kültürüne dahil edeceklerini belirtti.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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