Muğla Büyükşehir Salihpaşalar-Kafaca Bağlantı Yolunu Yeniledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım yatırımlarını ihtiyaç önceliğine göre sürdürerek vatandaşların daha güvenli ve modern yollara kavuşması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’nin Salihpaşalar Mahallesi ile Kafaca ve Çiftlik mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhta 17 milyon 953 bin 570 TL yatırımla başlattığı çalışmalarını tamamladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bin 500 metrelik güzergâhta plentmix temel serimi, binder BSK serimi tamamlandı. Hendek betonu uygulamaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla hem mahalleler arası ulaşım daha konforlu hale getirildi hem de yol güvenliği artırıldı.

Vatandaşlar Yenilenen Yoldan Memnun

Salihpaşalar sakinlerinden Ali Akcan yolu sürekli kullandığını ifade ederek, “Bu yolu devamlı kullanıyorum. Yolumuz kötü durumdaydı. Şu anda yenilendiği için çok mutluyuz. Ahmet Başkanımıza bu yatırım için teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Altındal: “Birçok Mahalleyi Birbirine Bağlayan Önemli Bir Yol”

Bölge sakinlerinden Cemal Altındal ise yolun birçok mahalleyi birbirine bağladığını belirterek, “Bu yol birçok mahalleyi birbirine bağlıyor. Önemli bir yol fakat çok fazla sorunu vardı. Yapılan çalışmalarla bu sorunlardan kurtuluyoruz. Ahmet Başkanımıza bu yol çalışması için teşekkür ediyoruz.” dedi.

Demir: “Yolumuz Daha Modern Hale Geliyor”

Kafaca sakinlerinden Can Demir de yolun sık kullanılan bir güzergâh olduğunu ifade ederek, “Bu yol AVM’ye ulaşım ve diğer mahallelere bağlantı sağladığı için sıklıkla kullanılıyor. Yolumuzda çukurlar, bozuk bölümler vardı. Yapılan çalışmalarla yolumuz daha modern hale geliyor. Bu çalışmalar için Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Muhtar Yıldız: “Konforlu ve Güvenli Bir Yola Kavuşuyoruz”

Salihpaşalar Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız, yolun uzun zamandır kötü durumda olduğunu belirterek, “Yolumuz uzun zamandır kötü durumdaydı ve güvenli değildi. Yolumuzun yenilenmesi için Ahmet Başkanımıza talepte bulunduk. Sağ olsun talebimizi olumlu karşıladı ve şu anda yolumuz yenileniyor. Bu çalışma sayesinde modern, konforlu ve güvenli bir yola kavuşuyoruz.” dedi.

Muhtar Gürsel: “Çalışmalar İçin Ahmet Başkanımıza Teşekkür Ederiz”

Kafaca Mahalle Muhtarı Mehmet Gürsel de yapılan çalışmanın bölge için önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu yol hem Kafaca’ya hem de Çiftlik’e ulaşımı sağlayan ara bağlantı yolu. Özellikle yaz aylarında bu yolda yoğun trafik yaşanıyor. Ayrıca bölge sanayi bölgesi olduğu için ağır tonajlı araçlar geçiyor ve yollar çabuk bozuluyordu. Büyükşehir Belediyesi yolumuzda asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar için Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz.”

Başkan Aras: “Muğla Genelinde Yol Yatırımlarımızı Sürdürüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla’nın her köşesinde vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Muğla’mızın her ilçesinde, her mahallesinde vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve kolay ulaşım sağlayabilmesi için yol yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek yatırımlarımızı planlıyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alıyor, ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL’lik yatırımla 236 bin 800 metre yeni yol yapımı ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026 yılında ise 4 milyar 150 milyon TL’lik bütçeyle 521 bin metrenin üzerinde yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Muğla’mızın her ilçesinde yol yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”