Muğla Büyükşehir Satranç Takımı’ndan Türkiye Şampiyonluğu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Antalya’da düzenlenen turnuvadan Türkiye Şampiyonluğu ve Milli takıma seçilme başarıları ile döndü.

24-31 Ocak tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç takımı büyük başarılara imza attı. 3 bin 200 satranç oyuncusunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Satranç takımı bir Türkiye Şampiyonluğu kazandı ve iki satranç oyuncusu da elde ettiği sonuçlarla Milli takıma girmeye hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç takımı oyuncusu 17 yaş sporcusu Ali Batuhan Bıyıksız Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda 96 sporcu arasında yapmış olduğu 9 karşılaşmada 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak Türkiye Şampiyonu oldu. 11 yaş Genel kategorisinde Büyükşehir Sporcusu Ayaz Tufaner’de 241 sporcu arasından elde ettiği başarılı sonuçlarla Milli takıma seçilmeye hak kazandı. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’na 10 sporcu ile katılan Büyükşehir Belediyesi bir Türkiye Şampiyonluğu kazanırken 2 oyuncusu da Milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

Başkan Aras; “Sporcularımız Milli takımda da ülkemizi ve Muğlamızı başarıyla temsil edecekler”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sporla yetişen bireylerin ileriki hayatlarında daha başarılı olduğunu söyledi ve il genelinde sporun her branşına destek olduklarını belirtti.

Başkan Aras; “Muğlamızın 13 ilçesinde Büyükşehir spor kulübümüzle satrançtan okçuluğa, taekwondodan voleybola sporun her branşında sporcularımıza destek veriyoruz. Çocuklarımızı spora teşvik etmek, onların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunmak, Milli takımlar düzeyinde oyuncular yetiştirmek için sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Antalya’da düzenlenen ve Türkiye’nin 81 ilinden 3 bine yakın sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye Şampiyonu olan ve Milli takıma seçilen satranç oyuncularımız Ali Batuhan Bıyıksız, Ayaz Tufaner’i, turnuvada tecrübe kazanan diğer sporcularımız ve antrenörleri Kutsoy Gökçe’yi kutluyorum. Milli takımımızda da ülkemizi ve Muğlamızı başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyorum.” dedi.