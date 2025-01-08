Muğla Büyükşehir, Seydikemer ve Ortaca’da gündüz bakımevi açmaya hazırlanıyor

Sosyal hizmetler alanında önemli adımlar atan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan’dan sonra Seydikemer ve Ortaca’da da gündüz bakımevleri açılacağının müjdesini verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde okul öncesi çocuklar için Gündüz Bakımevi projelerine devam ediyor. Seçim döneminde ailelerin yaşam kalitesini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bakımevi açma sözü veren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın vaatlerinden biri olan Gündüz Bakımevleri projesi il genelinde devam ediyor.

Gündüz Bakımevleri sayısı 5’e yükseliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Fethiye ve Yatağan’ın ardından Seydikemer ve Ortaca’da da Gündüz Bakımevi açarak bakımevi sayısını 5’e yükseltiyor. Çocukların güvenli, eğitici ve sosyal bir ortamda zaman geçirmesini sağlamak amacıyla açılacak olan Seydikemer ve Ortaca Gündüz Bakımevleri için çalışmalar devam ediyor.

Bakımevleri Seydikemer’de 80, Ortaca’da 100 çocuk kapasiteli olacak

Büyükşehir Belediyesi’nin Seydikemer ilçesinde açacağı Gündüz Bakımevi 4 sınıf ve 80 çocuk kapasiteli, Ortaca Gündüz Bakımevi ise 5 sınıf ve 100 çocuk kapasiteli olacak. Seydikemer ve Ortaca Gündüz Bakımevlerinin 2025’in ilk yarısında açılması planlanıyor.

Seydikemer ve Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevleri diğer Gündüz Bakımevleri gibi 25 - 66 aylık çocukları kabul edecek. Seydikemer Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde 1 müdür, 4 grup sorumlusu öğretmen, 4 öğretmen, 1 hizmetli ve 1 aşçı personel; Ortaca Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde ise 1 müdür, 5 grup sorumlusu öğretmen, 5 öğretmen, 1 hizmetli ve 1 aşçı ile hizmet vermesi planlanıyor.

Bakımevlerinde nitelikli kadro ile güvenli eğitim ortamı sağlanıyor

Emin Eller Gündüz Bakımevleri ile çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişiminin sağlanması, çocuklara temel alışkanlıkların kazandırılması ve kadın istihdamına da destek verilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan gündüz bakımevlerinin tüm üniteleri yönetmeliklere uygun olarak düzenleniyor ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile işletmeye alınıyor.

Başkan Aras: “İlçelerimizde gündüz bakımevleri açmaya devam edeceğiz”

Gündüz Bakımevleri ile çocukları nitelikli kadro ve güvenli eğitim ortamında geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamayı amaçladıklarını dile getiren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bakımevlerinin çalışan ailelere de büyük bir kolaylık sağladığını vurguladı.



Başkan Aras, “Söz verdiğimiz gibi çocuklarımız için ilçelerimizde gündüz bakımevleri açıyoruz. Göreve başladıktan sonra ilk olarak Yatağan ilçemize Gündüz Bakımevi kazandırdık. Şimdi de Seydikemer ve Ortaca ilçelerimize Gündüz Bakımevi açacağız. İhtiyaç olan ilçelerimizde, fırsat bulduğumuz her noktada bakımevleri açmaya devam edeceğiz. Ailelerimizin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri, eğitim ve sosyal gelişim imkanları sunan bakımevlerini açmak yerel yönetimler olarak önem verdiğimiz bir konu. Evlatlarımız ilk defa ailelerinden ayrılarak yeni arkadaşları ile gündüz bakımevlerinde sosyalleşiyor ve temel bilgileri burada öğreniyor. Ülkemizin geleceği, Atatürk’ün izinde nesiller yetiştirmek için diğer ilçelerimizde de gündüz bakımevleri açmaya devam edeceğiz” dedi.