  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Sporcularından Hemsball’da 4 Gümüş Madalya

Muğla Büyükşehir Sporcularından Hemsball’da 4 Gümüş Madalya

Muğla Büyükşehir Sporcularından Hemsball’da 4 Gümüş Madalya
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları İzmir’de gerçekleştirilen Hemsball Şampiyonası’nda 4 gümüş madalya ile dönerek bireysel ve takım oyunlarında büyük başarıya imza attı.

19-21 Aralık tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Hemsball Küçükler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’na 9 ilden 30 kulüp ve 120 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü sporcuları şampiyonadan takım ve bireysel oyunlarda 4 gümüş madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hemsball Türkiye Şampiyonası’nda İdil Güldürüm ve Zülal Baykal Küçük Kızlar Takımı ile Türkiye ikinciliği, Zeynep Cesur, Ceylin Sude Kocasarı Yıldız Kızlar Takımı ile Türkiye ikinciliği, Barlas Özen, Mete Bozkurt, Kuzey Burungöz ile Yıldız Erkekler Takımı ile Türkiye ikinciliği, Barlas Özen ile Yıldız Erkekler Bireysel kategorisinde Türkiye ikinciliği kazandı. Turnuvaya 9 sporcu ile katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri 4 Türkiye ikinciliği ile büyük bir başarıya imza atarak Muğla’yı gururlandırdı.

Başkan Aras; “Büyükşehir Sporcuları Elde Ettikleri Başarılarla Muğlamızı Ve Ülkemizi Gururlandırmaya Devam Ediyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sporun tüm branşlarında başarılı olmak için spora, sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi ve Muğla’ya büyük bir gurur yaşatan Büyükşehir Hemsball sporcularını kutladı. Başkan Aras; “Uluslararası ve ulusal turnuvalarda ülkemizi, Muğlamızı başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Spor, bireyin hayatının düzenli, planlı olmasında ve sağlığında çok önemli bir etken. Büyükşehir Belediyesi olarak spor kulübümüzle her branşta başarılı sporcular yetişmesine öncülük etmeye devam edeceğiz. Okçuluktan atletizme, satrançtan taekwondoya her platformda Büyükşehir sporcuları mücadele etmeye, elde ettikleri başarılarla Türk Milli takımına seçilerek ay yıldızlı formamızı terletmeye devam edecek. Hemsball Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri başarılarla Muğlamızı gururlandıran sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum.” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hastane önünde skandal... Bu görüntüler infial yarattı! Meğer ilk de değilmiş Hastane önünde skandal... Bu görüntüler infial yarattı! Meğer ilk de değilmiş Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi Minibüsü başına bela oldu! Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'a icra takibi Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Asgari ücret zammı sonrası dev banka 2026 yılı maaş zammını açıkladı Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde dayak iddiası! Güllü'nün kızı Tuğyan'a cezaevinde dayak iddiası! Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! Hava durumu raporu açıklandı: Atkıları, eldivenleri, bereleri hazırlayın; kar geliyor! İstanbul'da kaçak domuz avcılarının vahşet tuzakları bulundu! İstanbul'da kaçak domuz avcılarının vahşet tuzakları bulundu! Dev bankaların altın ve gümüş için 2026 tahminleri belli oldu Dev bankaların altın ve gümüş için 2026 tahminleri belli oldu Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Türkiye'de kredi kartına 12 taksit otomobil satışı başladı! Erdoğan zammı gelmedi... Asgari ücrete beklentinin altında kalan asgari zamda bir kötü haber daha Erdoğan zammı gelmedi... Asgari ücrete beklentinin altında kalan asgari zamda bir kötü haber daha
Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar Bankaların TL mevduat faizleri değişti... İşte Türk Lirası'na en yüksek kazandıran bankalar Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Çalışma hayatının uzman isminden en düşük emekli maaşı zammı için yeni tahmin Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı Sadettin Saran ikinci kez uyuşturucu testi yaptırdı Benzin ve motorine 2026 yılında otomatik gelecek ÖTV zammı belli oldu Benzin ve motorine 2026 yılında otomatik gelecek ÖTV zammı belli oldu Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu Ankara'daki uçak kazasının sırrını çözecek karakutu bulundu Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları Yılın son anketi açıklandı: İşte bölge bölge partilerin oy oranları İşte Libya heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen özel jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar İşte Libya heyetini taşıyan ve Ankara'da düşen özel jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar MEB, fenomen öğretmenleri mercek altına aldı! Ceza geliyor MEB, fenomen öğretmenleri mercek altına aldı! Ceza geliyor Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Uyuşturucu soruşturmasında Türkiye'nin ayakkabı devinin üst düzey yöneticisi de gözaltında! Mahalle bakkalından mide bulandıran bir rezalet çıktı! Mahalle bakkalından mide bulandıran bir rezalet çıktı!