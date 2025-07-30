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Muğla Büyükşehir Sporcularının Raketleri Zirvede

Muğla Büyükşehir Sporcularının Raketleri Zirvede
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi branşı sporcuları, 26-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Menteşe’de düzenlenen ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Masa Tenisi Müsabakası’nda önemli başarılara imza attı.

Minik, küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde toplam 52 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Büyükşehir Belediyesi sporcuları farklı yaş gruplarında dereceye girerek turnuvaya damga vurdu.

Antrenörlüğünü Hale Balım Üstündağ’ın yaptığı Büyükşehir Belediyesi sporcularından; küçük kızlar kategorisinde Buğlem Gündüz birinci, Eylül Demirtaş ikinci, Derin Zeynep Kılıç ise üçüncü oldu. Küçük erkeklerde Aytuğ Türker ikinci sırada yer alırken, minik erkeklerde Tuna Görmek birincilik kürsüsüne çıktı. Yıldız erkekler kategorisinde ise Çınar Yüce şampiyonluk elde etti.

Başkan Aras: “Genç Sporcularımız Hepimize Umut Veriyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek şunları söyledi: “Muğla’mızın genç sporcuları yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel güçlerini de ortaya koyarak hepimize umut veriyor. Bu başarılar, spora yapılan her yatırımın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Başarı kazanan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, onları geleceğin şampiyonları olarak görüyorum.”

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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