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Muğla Büyükşehir sporcusu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu

Muğla Büyükşehir sporcusu masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu
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Sivas’ta düzenlenen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme turnuvasında Büyükşehir Belediye sporcusu Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren masa tenisi sporcuları Sivas’ta gerçekleştirilen Minik Altı ve Minik En İyiler Ferdi Seçme Türkiye Şampiyonasına katıldı. 208 sporcunun katıldığı turnuvada Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Türkiye Şampiyonu oldu.

Başkan Aras: “Sporcularımızla gurur duyuyorum”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda birinci olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörünü kutladı.

Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımız bizleri gururlandırmaya, ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Masa tenisi sporcumuz Aybige’de Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda birinci olarak bizleri, Muğlamızı mutlu etti. Bu başarıda emeği olan başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ’a teşekkür ediyor, Aybige’yi de kutluyorum. Tüm branşlarda özveri ile mücadele eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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