  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Sporcusu Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Sporcusu Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Sporcusu Türkiye Şampiyonu Oldu
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur Genç, Geleceğimiz Gelişim Yaşları ve Pentatlon Türkiye Şampiyonası’nda U-13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur Genç, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Geleceğimiz Gelişim Yaşları ve Pentatlon Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada 225 sporcu mücadele ederken, U-13 yaş kategorisinde yarışan Kerem Batur Genç, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Yüzme, atış ve koşudan oluşan 3’lü kombinasyonu en iyi dereceyle tamamlayan genç sporcu, kulübüne ve Muğla’ya gurur yaşattı.

Şampiyona kapsamında sporcuların sezon boyunca elde ettikleri başarı sonuçlarına göre hazırlanan Pentatlon Ulusal Sıralama (PUS) listesinde de önemli bir derece elde eden Kerem Batur Genç, 120-2628 MP puanı ile Türkiye birincisi oldu.

Başkan Aras: “Sporun ve Sporcunun Yanında Olmaya Devam Ediyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kerem Batur Genç’in başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Kerem Batur Genç kardeşimizin elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, hem Muğlamız hem de spor kulübümüz için gurur verici bir başarı. Gençlerimizin spora yönelmesi, disiplinli çalışarak ulusal ve uluslararası arenada bizleri temsil etmesi en büyük mutluluk kaynağımız. Bu başarıda emeği olan sporcumuzu, antrenörümüz Can Küçükbilgili’yi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmayı, sporcularımıza her türlü desteği vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor, hem sağlıklı nesillerin yetişmesi hem de kentimizin adının başarılarla duyurulması için en güçlü alanlardan biridir.” dedi.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala durdurma kararı geldi! Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Chery'nin özel tasarımlı TIGGO7 PRO MAX'i Türkiye'de Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Evinde ölü bulunan kadın spiker Esen Gök'ün korku filmi replikleri olay oldu Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Doğum öncesi pozları olay olmuştu.., Güzel oyuncunun ''baby shower''ını fena ''ti''ye aldılar Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Türkiye'de dünya tarihini değiştirecek keşif: Yeni bir tür bulunmuş olabilir! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Bahçeli ''zamanı gelmiştir'' diyerek ''askeri operasyon'' sinyali verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de nikah şahidi oldu Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Eşini öldüresiye döven psikopat o anları sosyal medyadan canlı yayınladı! Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü Çarkıfelek'in eski güzel hostesi değişimiyle baş döndürdü İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi İstanbul'da 10 saat sürecek elektrik kesintisi
Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Hedefteki hakem Arda Kardeşler sessizliğini bozdu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na yanıt verdi Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin bir gıda devi daha konkordato başvurusunda bulundu Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! Halen Silivri'de tutuklu olan Fatih Altaylı skandalı ''mideniz bulanır'' diyerek duyurdu! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! İş yerinde ellerini ve ayaklarını bağlayıp döve döve öldürdüler! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Eşref Rüya'nın Eşref'i Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşklarını sonunda ilan etti! Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Nagihan Karadere'den çok özel Survivor itirafı: ''Onunla sevgili olmak isterdim'' Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Eli kanlı cani eski eşini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün öldürdü! Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Kahvaltı soframıza da tahşiş ve hile bulaştı: İşte sağlığa zararlı ürün tespit edilen markalar Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! Yeşil sahalarda ezber bozan değişiklik: Penaltı atışları kuralı değişiyor! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 2 fay hattı için uyardı!