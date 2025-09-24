Muğla Büyükşehir Sporcusu Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur Genç, Geleceğimiz Gelişim Yaşları ve Pentatlon Türkiye Şampiyonası’nda U-13 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kerem Batur Genç, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Geleceğimiz Gelişim Yaşları ve Pentatlon Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonada 225 sporcu mücadele ederken, U-13 yaş kategorisinde yarışan Kerem Batur Genç, Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Yüzme, atış ve koşudan oluşan 3’lü kombinasyonu en iyi dereceyle tamamlayan genç sporcu, kulübüne ve Muğla’ya gurur yaşattı.

Şampiyona kapsamında sporcuların sezon boyunca elde ettikleri başarı sonuçlarına göre hazırlanan Pentatlon Ulusal Sıralama (PUS) listesinde de önemli bir derece elde eden Kerem Batur Genç, 120-2628 MP puanı ile Türkiye birincisi oldu.

Başkan Aras: “Sporun ve Sporcunun Yanında Olmaya Devam Ediyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kerem Batur Genç’in başarısından büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Kerem Batur Genç kardeşimizin elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, hem Muğlamız hem de spor kulübümüz için gurur verici bir başarı. Gençlerimizin spora yönelmesi, disiplinli çalışarak ulusal ve uluslararası arenada bizleri temsil etmesi en büyük mutluluk kaynağımız. Bu başarıda emeği olan sporcumuzu, antrenörümüz Can Küçükbilgili’yi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmayı, sporcularımıza her türlü desteği vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor, hem sağlıklı nesillerin yetişmesi hem de kentimizin adının başarılarla duyurulması için en güçlü alanlardan biridir.” dedi.