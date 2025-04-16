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Muğla Büyükşehir sporcusundan üç kategoride üç büyük başarı

Muğla Büyükşehir sporcusundan üç kategoride üç büyük başarı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Çorum’da düzenlenen İsmail Eren Alıcı Küçükler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda karma maçlarda Türkiye Üçüncüsü, çift kız maçlarında Türkiye Beşincisi, Ferdi Maçlarda ise Türkiye sekizincisi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları 09-13 Nisan’da Çorum’da gerçekleştirilen İsmail Eren Alıcı Küçükler Takım ve Türkiye Şampiyonasına katıldı. 490 sporcunun katıldığı turnuvada Büyükşehir Belediye sporcusu Aybige Feride Üstündağ önemli dereceler elde etti.

Üstündağ’dan 3 ayrı başarı

Şampiyona kapsamında Üstündağ, 110 sporcunun katıldığı karma maçlarda Türkiye Üçüncüsü, 62 sporcunun katıldığı çift kızlar kategorisinde Türkiye Beşincisi, 126 sporcunun katıldığı ferdi maçlarda ise Türkiye Sekizincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çorum’da düzenlenen şampiyonada önemli dereceler elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ ve antrenörü Hale Balım Üstündağ’ı kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ Çorum’da düzenlenen İsmail Eren Alıcı Küçükler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda karma maçlarda Türkiye Üçüncüsü, çift kız maçlarında Türkiye Beşincisi, Ferdi Maçlarda ise Türkiye sekizincisi oldu.

Başkan Aras, "Muğla’mızın sporcuları her geçen gün daha büyük başarılara imza atıyor. Çorum’da düzenlenen İsmail Eren Alıcı Küçükler Takım-Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Büyükşehir Belediyemizin sporcusu Aybige Feride Üstündağ, üç farklı kategoride elde ettiği derecelerle bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen başta masa tenisi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ ve antrenörü Hale Balım Üstündağ olmak üzere herkesi yürekten kutluyorum.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdürecek, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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