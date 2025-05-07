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Muğla Büyükşehir Taekwondo Sporcuları Yunanistan’da Tarih Yazdı

Muğla Büyükşehir Taekwondo Sporcuları Yunanistan’da Tarih Yazdı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcuları Yunanistan’da düzenlenen “Trilateral Cup of Taekwondo East Macedonia and Thrace” turnuvasında 2 altın, 2 gümüş madalya kazanarak Muğla’yı ve ülkemizi gururlandırdı.

Yunanistan Taekwondo Federasyonu’nun davetiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi taekwondo sporcuları “Trilateral Cup of Taekwondo East Macedonia and Thrace” (Doğu Makedonya ve Trakya Taekwondo 3’lü Kupası) turnuvasına katıldı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü; Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’den 400 sporcunun katıldığı uluslararası şampiyonada, ülkemizi ve Muğla’mızı başarıyla temsil etti ve 2 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Yunanistan’da düzenlenen “Trilateral Cup of Taekwondo East Macedonia and Thrace” turnuvasında Burak Yılmaz ile 80 kg erkekler kategorisinde altın madalya, Kardelen Korkut ile 73 kg kadınlar kategorisinde altın madalya, Ela Esila Toygar ile 51 kg kadınlar kategorisinde gümüş madalya, Elif Özer ile 44 kg kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazandı. Turnuvaya Türkiye’yi temsilen sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcuları davet edildi.

Başkan Aras; “Muğla’mızın Başarılı Sporcuları Tarih Yazmaya Devam Ediyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yunanistan’da düzenlenen taekwondo turnuvasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden sporcularını tek tek kutladı ve spora, sporcuya yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aras; “Muğla’mızda yetişen sporcularımız ulusal ve uluslararası turnuvalarda Muğla’mızı, ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Yunanistan’da düzenlenen, komşu ülkelerin sporcularını buluşturan taekwondo turnuvasında Büyükşehir Belediyemizin başarılı sporcuları ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Ülkemizden katılan tek takım olarak madalyaları tek tek kazanan sporcularımız aynı zamanda şanlı bayrağımızı da turnuvada dalgalandırdı. Kültürün, sanatın, sporun birleştirici gücüyle komşu ülkeler arasında dostluk köprüleri de kuran sporcularımızı, antrenörümüz teknik direktör Naz Göktaş’ı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum.” dedi.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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