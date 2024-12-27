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Muğla Büyükşehir U-13 okçuluk takımı Türkiye şampiyonu

Muğla Büyükşehir U-13 okçuluk takımı Türkiye şampiyonu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. 24 Aralık tarihinde Antalya’da başlayan ve 29 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Okçuluk Ases Salon Türkiye Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları U-13 kategorisinde Türkiye Şampiyonu, bireyselde de Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu.

Antalya’da düzenlenen Okçuluk Ases Salon Türkiye Şampiyonası’na 53 Bölge, 143 Kulüp, 1230 Sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi şampiyonaya 15 sporcuyla katılım sağladı. Devam eden turnuvada 09-14 Yaş Minikler Salon Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Büyükşehir sporcuları U-13 kategorisinde Büşra Madan, Defne Demir ev Zümra Dila Oral’dan oluşan kız takımı ile Türkiye Şampiyonu oldu. Bireysel kategoride de Büyükşehir sporcuları Defne Demir Türkiye İkincisi, Büşra Madan’da Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. 24 Aralık tarihinde Antalya’da başlayan ve 29 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Okçuluk Ases Salon Türkiye Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları U-13 kategorisinde Türkiye Şampiyonu, bireyselde de Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu.

Başkan Aras; “Başarılı okçularımız sporla değişen hayatlara en güzel örnek”

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmelerinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bu başarıların devam etmesi için spora, sporcuya desteklerinin her zaman devam ettireceklerini belirtti. Başkan Aras; “Spor insan hayatı için sağlıktan, dinamizme, hareketlilikten planlamaya kadar çok önemlidir. Aynı şekilde spor bir şehrin, ülkenin de geleceğini de olumlu etkileyen ana aktörlerden biridir. Muğla’mızın Yatağan ilçesinde kırsal bir mahallemizde başlayan daha sonra Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde büyük başarılara imza atan okçularımız da sporun bu güzelliklerini bizlere en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyor. Hepsi birer pırlanta olan sporcularımız sporla hayatı değişen insanlara da güzel bir örnek oluyor. Antrenörümüz Ejder Sözen’in büyük emekleri ile bu pırlantalar ulusal ve uluslararası turnuvalarda Muğlamızı gururlandırmaya devam ediyorlar. Başta Ejder Sözen olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyor, bizlere yaşattıkları gurur ve mutluluk için teşekkür ediyorum” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçuları katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. 24 Aralık tarihinde Antalya’da başlayan ve 29 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Okçuluk Ases Salon Türkiye Şampiyonası’nda Büyükşehir Belediyesi sporcuları U-13 kategorisinde Türkiye Şampiyonu, bireyselde de Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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