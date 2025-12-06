Muğla Büyükşehir, Ula Kırsalında 17,5 Milyonluk Yol Yatırımını Tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula’nın Ataköy-Yeşilova, Çıtlık –Elmalı ve Çörüş mahallelerinde başlattığı toplam 17 milyon 500 bin TL’lik yol çalışmalarını tamamladı.

Kırsal mahalle yollarında güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla yatırımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula ilçesinde Ataköy-Yeşilova, Çıtlık-Elmalı ve Çörüş mahallelerinde başlattığı toplam 17 milyon 500 bin TL’lik yol yapım çalışmasını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında; Çıtlık–Elmalı yolunda bin 500 metre, Çörüş yolunda 3 bin 200 metre, Ataköy–Yeşilova yolunda ise 4 bin 500 metre uzunluğunda zemin düzenleme, plent miks temel serimi ve 1. kat sathi kaplama imalatları yapıldı.

Muhtar Özcan: “Daha Güvenli, Konforlu Bir Yola Kavuştuk”

Ataköy Mahalle Muhtarı Cafer Özcan, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras muhtarlar ile toplantı yaptığında taleplerimizi kendisine iletmiştik. Yollarımızda bozulmalar olduğu için yenilenmesini istemiştik. Ekipler gelerek yolumuzu inceledi ve akabinde çalışmaya başladılar. Yolumuzu tamamladılar böylece bizde daha güvenli, konforlu bir yola kavuştuk. Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Harita Teknikeri Durgut: “17 Milyon 500 Bin Liralık Yatırımla Yol Yapım Çalışmalarımızı Tamamladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Harita Teknikeri Umutcan Durgut, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Ula ilçemizde kırsal yollarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda, Ula Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında toplam 17 milyon 500 bin liralık yatırımla yol yapım çalışmalarımızı tamamladık.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın kırsal bölgelerde de güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanmasına verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Ulaşım Standartlarını İyileştirmeye Yönelik Çalışmalarımıza Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşıma erişebilmesi için çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizde uzun süredir ihtiyaç duyulan yol yenilemelerini tamamlayarak hem hemşehrilerimizin hem de bu yolları kullanan herkesin günlük yaşamını kolaylaştırmış olduk.

Göreve geldiğimiz günden bugüne yeni yol imalatı, yol bakım onarım, devam eden yol çalışmaları, sanat yapıları ve ilçe belediyelerine malzeme desteği olmak üzere il genelinde yollarımıza toplam 2 milyar 272 milyon 422 bin TL yatırım yaptık. Muğla genelinde, özellikle kırsal mahallelerimizde ulaşım standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam edeceğiz.” dedi.