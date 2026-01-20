Muğla Büyükşehir Yatağan Pazaryeri'ni Modern ve Konforlu Bir Yapıya Kavuşturuyor

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Yatağan Pazaryeri’nde başlattığı bakım, onarım ve tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon 305 bin TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, pazaryerini modern ve işlevsel bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan ilçesinde vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir alışveriş ortamı sunmak amacıyla pazaryerinde kapsamlı bir yenileme çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında pazaryerinin çatıdan zemine kadar birçok noktası baştan sona yenileniyor.

Çatı Yükseltiliyor, Serinletme Sistemleri Kuruluyor

Proje kapsamında mevcut pazaryerinin çatı yüksekliği artırılacak. Yaz aylarında vatandaşların daha rahat alışveriş yapabilmesi amacıyla pazaryerine serinletme sistemleri kurulacak. Mevcut çelik yapı, ilave çelik kolonlarla güçlendirilirken, çatı örtüsü sandviç panellerle yenilenecek.

Zemin Yenileniyor, Drenaj Sorunu Çözülüyor

Çalışmalar kapsamında pazaryerinde yer alan işyerlerinde doğrama ve kepenk imalatları gerçekleştirilecek. Ayrıca iç ve dış cephelerde sıva ve boya tadilatları yapılacak. Pazaryeri zeminine çelik hasırlı saha betonu dökülerek alan daha dayanıklı hale getirilirken temizlik sırasında oluşan yıkama sularının tahliyesi için ise kanal imalatı yapılacak.

Mustafa Gereme: “Esnaf ve Vatandaş İçin Önemli Bir Proje”

Pazaryeri esnaflarından Mustafa Gereme, yapılan çalışmalarla ilgili, “Pazaryerimizin yenilenmesiyle birçok sıkıntıdan kurtulacağız. Önceden yerimiz basık kalıyordu, şimdi pazaryerinin çatı yüksekliği artırılıyor. Esnaf ve vatandaş için önemli bir projeydi. Ahmet Başkanımıza bu proje için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Cavit Korkmaz: “Daha Konforlu Koşullar Sağlanacak”

Pazaryeri esnaflarından Cavit Korkmaz ise, “Mevcut pazaryerimizden esnafımız memnun değildi. Alçak yapıldığı için yazları çok sıcak oluyordu. Çatı yükseltilince ve pazaryerine serinletme sistemleri kurulunca daha rahat olacak. Esnaf ve vatandaşlar için daha konforlu koşullar sağlanacak. Ahmet Başkanımıza bu hizmetler için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Muhtar Ülkü: “Çok Kıymetli Bir Yatırım”

Yatağan Konak Mahalle Muhtarı Gülgün Ülkü, pazaryerinin yenilenmesinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Yatağan pazar yerimiz, yıllardır hem esnafımızın ekmek kapısı hem de vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşıladığı çok önemli bir alan. Ancak zamanla yıpranan bu alanın yenilenmesi gerekiyordu. Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu çalışma, Yatağan’ımız için gerçekten çok kıymetli bir yatırımdır. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a, Yatağan Belediye Başkanımız Sayın Mesut Günay’a ve sahada çalışan tüm ekip arkadaşlarına mahallem ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Muhtar Özbek: “Yeni Pazaryeri Esnaf ve Vatandaşa Nefes Aldıracak”

Yatağan Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Özbek de,  “Pazarımızın eski hali kötü durumdaydı, su damlatıyordu ve çeşitli zorluklar yaşanıyordu. Ahmet Başkanımız ve Mesut Başkanımız sağ olsunlar, yenileme projesini hayata geçirdiler. Yeni pazaryeri ile esnafımız daha iyi satış yapacak, vatandaşlarımız ise günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek.” şeklinde konuştu.

Başkan Günay: “Desteklerinden Dolayı Ahmet Başkanımıza Teşekkür Ediyorum”

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, “Yatağan’ımızın uzun süredir beklediği, seçim döneminde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz tadilat ve onarım projesini Büyükşehir Belediyemizle birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasına yaklaşık üç ay kaldı. Proje tamamlandığında hem vatandaşlarımız hem de esnaflarımız daha ferah ve konforlu bir ortama kavuşacak.

Çalışmalar kapsamında çatının yükseltilmesiyle daha serin ve kullanışlı bir alan oluşturulacak. Büyükşehir–küçükşehir ayrımını ortadan kaldıran bu anlayışla Yatağan’a önemli bir hizmet kazandırıyoruz. Bu değerli desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Yatağan’ımıza Yakışır Bir Pazaryeri Oluşturuyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Pazaryeri’nde yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yatağan Pazaryeri’nde başlattığımız bu çalışma ile esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortamda bir araya gelmesini amaçlıyoruz. Yatağan’ımıza yakışır, modern ve işlevsel bir pazaryerini en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 13 ilçemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek yatırımlarımızı sürdürüyor, Muğla’mızın her köşesinde yaşam kalitesini artırmaya devam ediyoruz.” dedi.

 

