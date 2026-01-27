Muğla Büyükşehir Yeni Hatlarla Vatandaşların Ulaşımını Kolaylaştırıyor

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda kara ve deniz ulaşımını entegre bir şekilde planlayarak, 50 karayolu taşıma hattı ile 4 deniz yolu toplu taşıma hattını vatandaşların kullanımına sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla toplu taşıma yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, son bir yılda 13 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 54 yeni toplu taşıma hattını hizmete açtı. Açılan yeni hatlarla özellikle kırsal mahallelerin ilçe merkezlerine ve temel hizmet noktalarına erişimi kolaylaştırıldı.

Büyükşehir’den Vatandaşlara Hızlı ve Güvenli Ulaşım Hizmeti

Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında, il genelinde 312 ayrı güzergâhta MUTTAŞ ( Muğla Kent Hizmetleri A.Ş.)ve ÖTTA’ya   ( özel toplu taşıma araçları) ait   bin 775 toplu taşıma aracı ile vatandaşlara ulaşım hizmeti sundu. Bu kapsamda toplam 49 milyon 544 bin 359 yolcuya ulaşım hizmeti verildi.

Ulaşım hizmetlerini havalimanı bağlantılarıyla da güçlendiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarında toplam 670 bin 18 yolcuya hizmet verdi.

Deniz Yolu Taşımacılığında 4 Yeni Hat Hizmete Açıldı

Bodrum – Turgutreis – Didim, Fethiye – Marmaris deniz otobüsü hatları ve Fethiye Liman –Şövalye Adası arasında güvenli yolculuğun sağlanabilmesi için yolcu motoru seferi, Güllük Liman – Kıyıkışlacık- İasos Adası arasında da feribot seferleri düzenleyerek, karayolu trafiği azaltırken ulaşımda zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte hem kara hem de deniz ulaşımında yeni hatlar açmayı, sefer sayılarını artırmayı ve çevreci, erişilebilir ulaşım modellerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu çalışmalarla birlikte Muğla genelinde ulaşım altyapısının daha güçlü, entegre ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Başkan Aras: “Erişilebilir, Güvenli ve Konforlu Bir Ulaşım Ağı Oluşturuyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızın her noktasında vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz. Kara ve deniz ulaşımını birlikte ele alarak hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerimizde daha erişilebilir, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturduk. Amacımız; Muğla’da yaşayan herkesin, belirtilen ihtiyaçlarına uygun, çağdaş ve sürdürülebilir ulaşım hizmetlerine eşit şekilde ulaşmasını sağlamak. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ulaşım yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.” dedi.

