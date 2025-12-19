Muğla Büyükşehir zabıtası halk sağlığı için görevde

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde halk sağlığını korumak için gıda üretimi satışı yapılan işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması, ürünlerin hijyen kurallarına uygun hazırlanması ve satışa sunulmasını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde denetimlerine devam ediyor. İşletmelerde hijyen, gramaj denetimleri yapan Büyükşehir Belediyesi kurallara ve halk sağlığına uymayan bazı işletmelere idari işlem uygularken tarihi geçmiş ürünleri de satıştan men ediyor.

Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan; “Amacımız Halkımızın Daha Hijyenik, Kaliteli Ürünlere Ulaşmasını Sağlamak”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Ahmet Şan halkın hijyenik ve kaliteli ürünlere ulaşması için il genelinde gıda üretimi yapan iş yerlerine rutin kontrollerinin devam ettiğini söyledi.

Ahmet Şan; “İlimiz genelinde gıda üretimi ve imalatı yapan iş yerlerine rutin olarak denetimlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız halkımızın daha hijyenik, kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlamak. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde yaklaşık 1 ton et ve balık ürününü Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte imha ettik. Kurallara uymayan işletmelere idari para cezası verirken son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de imha ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ahmet Aras’ın halk sağlığına verdiği önem doğrultusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kurallara uyarak halkımıza kaliteli ürün ulaştıran esnafımıza teşekkür ediyor, halkımızın herhangi bir aksaklık gördüklerinde bizlere ulaşmasını rica ediyorum.”

Başkan Aras; “Halk Sağlığı Konusunda Çok Hassas ve Titiz Davranıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras halkın sağlığını yakından ilgilendiren gıda üretimi yapan işletmelerle ilgili Zabıta ekiplerinin sürekli denetimde olduğunu, bu konuda çok titiz ve dikkatli olduklarını belirtti.

Başkan Aras; “Muğlamızın 13 ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz vatandaşların sağlığı için titiz bir çalışma yürütüyor. Özellikle zabıta ekiplerimiz halkımızın kaliteli ve hijyenik gıdalara ulaşması için diğer resmi kurumlarla koordineli çalışarak denetimlerini sürdürüyor. Sofralarımızın baş tacı ekmeği üreten fırınların, vatandaşa yemek hizmeti veren lokantaların temizlik ve hijyen kurallarına uyması, zincir marketlerdeki ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmesi gibi birçok önemli konuda Büyükşehir ekiplerimiz sahada kontrollerini yaparak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışıyor. Halk sağlığı konusunda çok hassas ve titiz davranıyoruz. Kurallara uymayan esnaflarımıza gerekli cezai işlemleri uyguluyor, hijyen ve temizlik kurallarına uyarak vatandaşlarımıza kaliteli ürün sağlayan esnaflarımıza da teşekkür ediyoruz.” dedi.

