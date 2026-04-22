  Muğla Büyükşehir'de 23 Nisan'da Anlamlı Devir: Başkanlık Azra'ya Emanet

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, anlamlı bir devir teslimle taçlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, makam koltuğunu temsili olarak İstiklal Marşı Okuma Yarışması birincisi Azra Özdemir’e bıraktı.

Başkanlık makamına geçen Azra Özdemir, günün anlam ve önemine yakışır şekilde isteklerini dile getirerek çeşitli talimatlar verdi. Çocukların gözünden yönetimin önemine dikkat çeken bu özel anlar, bayramın ruhunu yansıtan renkli görüntülere sahne oldu.

Azra Özdemir: “Muğla’nın Daha Eğlenceli Bir Yer Olmasını İstiyorum”

Temsili olarak başkanlık görevini devralan Azra Özdemir ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Muğla’da çocuklar için daha fazla eğlence alanı oluşturulmasını istiyorum. Mahallemizdeki yolların iyileştirilmesini ve daha güvenli hale getirilmesini talep ediyorum. Şehrimizde sinema gibi sosyal alanların artırılması da çocuklar için çok önemli.

Ayrıca çevremizi temiz tutmalı, izmaritleri yere atmayarak çocuklara iyi örnek olmalıyız. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması için de daha fazla çalışma yapılmasını istiyorum.”

Başkan Aras: “Bulunduğumuz Görevlerde Çocuklarımız İçin En İyisini Yapmalıyız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümünü kutluyoruz.

Bugün 81 il arasında Muğla’yı başarıyla temsil ederek 2026 yılında İstiklal Marşı’nı en güzel okuyan ve birinci seçilen Azra Özdemir makam koltuğumuzda oturuyor. Muğla’mızı Türkiye genelinde temsil ederek bizlere bu gururu yaşatan sevgili Azra ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Azra’nın öğretmen olmak istediğini öğrendim. Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biridir ve öğretmenlerimizin üzerimizde çok büyük emeği vardır. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için bulunduğumuz görevlerde en iyisini yapmak ve onların önünü açmak zorundayız.

Ayrıca bugün aramızda Ukrayna’dan Litvanya’ya, Kırgızistan’dan Kuzey Kıbrıs’a ve Moldova’ya kadar farklı ülkelerden gelen misafir çocuklarımız da vardı. 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadık.”

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken, Muğla’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu bir kez daha anlamlı bir şekilde yaşandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de final tarihi belli oldu
Erken final yapacağı iddia edilmişti... Taşacak Bu Deniz'de final tarihi belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
İbrahim Tatlıses'ten hastane çıkışı olay sözler: ''Çocuklarıma kuruş yok!''
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Altın yeniden yükselişe geçti, İslam Memiş ''dananın kuyruğu kopacak'' diyerek uyardı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Baraj taştı taşacak! Eski yerleşim yerinden geriye bu manzara kaldı
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
Soğuk ve sağanak yağışlar geri döndü! Çok sayıda ilimiz için yağış alarmı verildi
MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama
MSB'den Ankara'daki helikopter kazası için yeni açıklama
Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada
Turizm başkentinde SOLOTÜRK şöleni! Nefesleri kesen prova saniye saniye kamerada
