Muğla Büyükşehir'de Zabıta’nın Yeni Gözü: Kameralı Denetim Araçları

Muğla Büyükşehir Belediyesi, zabıta denetimlerinde teknolojiyi daha etkin kullanmak amacıyla “Mobil Araç Kameralı Denetim Sistemi”ni hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Ekipleri denetimde yeni bir döneme başladı. ‘Mobil Araç Kameralı Denetim Sistemi’ni hayata geçiren ekipler, mevcut yaka kameralarının yanı sıra zabıta araçlarına yerleştirilen 360 derece görüş açısına sahip kameralarla denetim süreçlerini artık anlık olarak kayıt altına alıyor.

Yeni sistem sayesinde zabıta ile vatandaş arasındaki iletişimin daha güvenilir ve şeffaf bir zeminde gerçekleşmesi hedefleniyor. Denetim sırasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmesi, gelen şikâyetlerin objektif şekilde değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma ile zabıta araçlarının ön kısmına yerleştirilen kameralar; ses, fotoğraf ve geniş açı Full HD video kaydı yapabiliyor. Elde edilen kayıtlar 90 günden uzun süre güvenli bir şekilde saklanıyor. Uygulamanın, hem zabıta ekiplerinin sahada daha etkin çalışmasına hem de vatandaş memnuniyetinin artmasına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kameralı Denetim Araçları Denetimleri Kolaylaştırıyor

Mobil Kameralı Denetim Araçları; kaçak hafriyat dökümlerinin önlenmesi ve UKOME kararları ile 7 metre üstü araçların girmesinin yasaklandığı alanlarda kontrol sağlanması amacıyla kullanılıyor. Ayrıca dilencilik yapan kişilerin tespiti, şehir içindeki otobüs durakları ile yaya kaldırımlarının işgallerinin önlenmesi, bisiklet yolu ve çift sıra park ihlallerinin belirlenmesi gibi görevler de yürütülüyor.

Bunun yanı sıra, park-bahçe ve mesire alanlarında çevreyi kirletenlerin tespiti, yere sigara izmariti veya atık malzeme atanların kayda alınması, otobüs kalkış noktalarında hanutçuluk ve rahatsız edici şekilde yolcu çekmeye çalışan kişilerin belirlenmesi de sistemin aktif olarak kullanıldığı alanlar arasında yer alıyor.

Karalı, “Denetimlerimizi Teknoloji ile Kolaylaştırıyoruz”

Zabıta Daire Başkanlığı’nda Zabıta Memuru Melike Melek Karalı, “Kameralarımız çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden faydalanılarak denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürmemizi sağlıyor. Sistem, dilenci olaylarında ve kaçak hafriyat dökümleri gibi anlık olaylarda kayıt alarak işimizi kolaylaştırıyor ve daha fazla olaya müdahale etmemize yardımcı oluyor. Sistemin bizim için en büyük artısı herhangi bir iptal ya da itiraz durumunda kaydedilen görüntüleri kanıt olarak kullanabilmemiz.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Aras, “Muğla’mızın Huzurunu ve Güvenliğini Sağlamak İçin Çalışıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımıza daha kaliteli, şeffaf ve güvenilir hizmet sunmak için teknolojiye yatırım yapıyoruz. Mobil Araç Kameralı Denetim Sistemi ile hem zabıta ekiplerimizin sahadaki etkinliğini artırıyor hem de vatandaşlarımızla kurulan iletişimin kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Bu sayede hem zabıta personelimizin hem de vatandaşlarımızın haklarını koruyan, objektif ve adil bir denetim ortamı oluşturuyoruz. Muğla’mızın huzurunu, güvenini ve yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”