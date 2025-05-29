Muğla Büyükşehir’den 13 ilçede temizlik seferberliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevre hedefiyle il genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 13 ilçede sürdürülen kapsamlı temizlik faaliyetleri; cadde, sokak, bulvar ve liman gibi kamusal alanlarda gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 107 temizlik personeli görev alırken; 4 adet büyük yol süpürme aracı, 2 adet küçük süpürge aracı, 3 adet arasöz, 3 çöp taksi ve 1 vidanjör gibi araç ve ekipmanlarla şehrin her noktasında temizlik faaliyetleri titizlikle yürütülüyor.

Karakuş: “Çevre Temizliği Ortak Sorumluluğumuz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nde görevli Makine Teknikeri Mehmet Berkem Karakuş, kent estetiği ve halk sağlığı açısından temizlik hizmetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent yaşamı için temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 13 ilçemizdeki cadde, bulvar ve yol ağında geniş kapsamlı temizlik faaliyetlerimizi ekipman ve personel desteğiyle devam ettiriyoruz. Ancak çevre temizliği yalnızca bir belediye hizmeti değil, toplum olarak hep birlikte sahip çıkmamız gereken ortak bir sorumluluktur.”

Başkan Aras: “Temiz Kent, Sağlıklı Yaşamın Teminatıdır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yürütülen temizlik çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Muğla’yı sadece bugünün değil, yarının da yaşanabilir kenti haline getirme hedefimizle çalışıyoruz. Temizlik, sağlıklı bir toplumun temelidir. Kentimizin her köşesinde hijyen standartlarını en üst düzeye taşımak, yalnızca belediyemizin değil tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Ekiplerimiz gece gündüz demeden bu sorumluluğu yerine getirirken, biz de bu süreci yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Daha temiz bir Muğla için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”