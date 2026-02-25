Muğla Büyükşehir’den 8 Mart’a Özel Kadın Oyunları Festivali

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kültür ve sanat aracılığıyla toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Kadın Oyunları Festivali düzenliyor.

Kadın hikâyelerini sahneye taşıyan ve farklı anlatımları bir araya getiren festival, 2–6 Mart tarihleri arasında Menteşe, Fethiye, Bodrum, Yatağan ve Marmaris ilçelerinde tiyatro severlerle buluşacak. Beş gün sürecek festival kapsamında kadın temalı ve kadın bakış açısını merkeze alan birbirinden farklı tiyatro oyunları sahnelenecek. Festivalin açılış oyunu, 2 Mart’ta Menteşe’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle buluşacak.

Festival programı şöyle:

02.03.2026 | 20.30 | Menteşe

Yalnız Başaklara Azgın Boğa – Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi

03.03.2026 | 20.30 | Fethiye

Gözbağcı – Özer Olgun Kültür Merkezi

04.03.2026 | 20.30 | Bodrum

Olga Maşa / İrina / Yine Üç Kız Kardeş – Nurol Kültür Merkezi

05.03.2026 | 20.30 | Yatağan

Lie Low – Gençlik Merkezi

06.03.2026 | 20.30 | Marmaris

Şairler Mezarlığı – Armutalan Kültür Merkezi

Başkan Aras: “Kadınların sesi sahnede daha güçlü yankılanacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yalnızca bir anma günü olarak değil, kadınların yaşamın her alanındaki emeğini, mücadelesini ve üretimini görünür kılan önemli bir farkındalık süreci olarak değerlendiriyoruz. Kadın Oyunları Festivali ile kadınların sesi, sözü ve hikâyesi sahnede daha güçlü yankılanacak. Sanatın dönüştürücü ve birleştirici gücüyle toplumsal eşitliğe katkı sunmayı önemsiyoruz. Kadınların yaşadıklarını, düşüncelerini ve direncini anlatan bu oyunların, izleyicilerde güçlü bir etki bırakacağına inanıyorum. Muğla’nın farklı ilçelerinde düzenlediğimiz bu festivalle, kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz.”