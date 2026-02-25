  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den 8 Mart’a Özel Kadın Oyunları Festivali

Muğla Büyükşehir’den 8 Mart’a Özel Kadın Oyunları Festivali

Muğla Büyükşehir’den 8 Mart’a Özel Kadın Oyunları Festivali
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kültür ve sanat aracılığıyla toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Kadın Oyunları Festivali düzenliyor.

Kadın hikâyelerini sahneye taşıyan ve farklı anlatımları bir araya getiren festival, 2–6 Mart tarihleri arasında Menteşe, Fethiye, Bodrum, Yatağan ve Marmaris ilçelerinde tiyatro severlerle buluşacak. Beş gün sürecek festival kapsamında kadın temalı ve kadın bakış açısını merkeze alan birbirinden farklı tiyatro oyunları sahnelenecek. Festivalin açılış oyunu, 2 Mart’ta Menteşe’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle buluşacak.

Festival programı şöyle:

02.03.2026 | 20.30 | Menteşe

Yalnız Başaklara Azgın Boğa – Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi

03.03.2026 | 20.30 | Fethiye

Gözbağcı – Özer Olgun Kültür Merkezi

04.03.2026 | 20.30 | Bodrum

Olga Maşa / İrina / Yine Üç Kız Kardeş – Nurol Kültür Merkezi

05.03.2026 | 20.30 | Yatağan

Lie Low – Gençlik Merkezi

06.03.2026 | 20.30 | Marmaris

Şairler Mezarlığı – Armutalan Kültür Merkezi

Başkan Aras: “Kadınların sesi sahnede daha güçlü yankılanacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivalle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yalnızca bir anma günü olarak değil, kadınların yaşamın her alanındaki emeğini, mücadelesini ve üretimini görünür kılan önemli bir farkındalık süreci olarak değerlendiriyoruz. Kadın Oyunları Festivali ile kadınların sesi, sözü ve hikâyesi sahnede daha güçlü yankılanacak. Sanatın dönüştürücü ve birleştirici gücüyle toplumsal eşitliğe katkı sunmayı önemsiyoruz. Kadınların yaşadıklarını, düşüncelerini ve direncini anlatan bu oyunların, izleyicilerde güçlü bir etki bırakacağına inanıyorum. Muğla’nın farklı ilçelerinde düzenlediğimiz bu festivalle, kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti!
Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti!
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''
CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım''
Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı
Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi
Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı
Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor
Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu!
Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu!
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağının enkazı kaldırılıyor Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu Emekli promosyonunda rekor: En yüksek promosyon ödeyen bankalar belli oldu Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu! Servet değerindeki teklifleri reddettiği için destek görmüştü; bu sefer tepkilerin hedefi oldu! Ekranların sevilen dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kadroya veda etti Ekranların sevilen dizisinde sürpriz ayrılık: Başrol oyuncusu kadroya veda etti Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada! Balıkesir'de Pilot binbaşının şehit olduğu F-16 savaş uçağının düşme anı kamerada! Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı! Sular çekildi, Türkiye'nin yapay Atlantis'i yeniden ortaya çıktı! İftar saati erken ezan krizi: Ezan 3 dakika önce okundu, tartışma başladı İftar saati erken ezan krizi: Ezan 3 dakika önce okundu, tartışma başladı Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti! Themis son seçim anketini açıkladı; CHP AK Parti'yi, Zafer Partisi, İYİ Parti'yi ve MHP'yi geçti! ''Emlak kralı'' ve ''emlak kraliçesi'' ilan edilen ünlü çiftten ilk açıklama ''Emlak kralı'' ve ''emlak kraliçesi'' ilan edilen ünlü çiftten ilk açıklama SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları SONAR da son seçim anketini açıkladı: İşte partilerin son oy oranları
Onlarca suç kaydı olan 2 kişi rezidansın koridorunda ölü olarak bulundu! Onlarca suç kaydı olan 2 kişi rezidansın koridorunda ölü olarak bulundu! İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden ortalığı karıştıran iddia: ''Evde miras kavgası çıktı'' İbrahim Tatlıses'in eski menajerinden ortalığı karıştıran iddia: ''Evde miras kavgası çıktı'' CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım'' CHP'li Belediye Başkanı'na taciz suçlamasında kızı ifade verdi: ''Mesajları ben attım'' Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi Meteoroloji’den yağmur ve kar alarmı! Kar, sağanak ve fırtına kapıda: Güneşli gün için tarih verildi Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı! Babası Fenerbahçe Başkanı'ydı ama... Ali Koç'un oğlu Beşiktaş hayranı çıktı! Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Trafik polisi makas atarken yakaladığı sürücüyü darp etti! Yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu Beş yıl önce Müslüman olan Finlandiyalı genç, hafız oldu Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı Güzel şarkıcı hayatını kabusa çeviren tedavisi olmayan hastalığını ilk kez açıkladı Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı Altın yatırımcısı dikkat! İslam Memiş hem uyardı, hem de gram altında yeni tahminini açıkladı Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı Mehmet Ali Erbil’in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan da özel içerikleri için abonelik açtı