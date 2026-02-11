Muğla Büyükşehir’den Afetlere Karşı ‘Mahallem Hazır’ Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı il genelinde hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Mahallem Hazır’ projesi kapsamında muhtarlara yönelik eğitim çalışmalarına başladı. Proje ile mahalle ölçeğinde afet bilincinin güçlendirilmesi, doğru ve hızlı müdahale süreçlerinin oluşturulması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası afet risklerini azaltmak için ‘Mahallem Hazır’ projesiyle mahallelerin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde muhtarlara; afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildi.

İlk Eğitimler Marmaris’te Gerçekleştirildi

‘Mahallem Hazır’ projesinin ilk eğitim programı, Marmaris ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; deprem, yangın, sel ve diğer olası afet senaryoları üzerinden uygulamalı ve teorik bilgiler paylaşıldı. Muhtarların kendi mahallelerinde afet farkındalığını artıracak çalışmalar yürütebilmesi için rehber niteliğinde bilgiler sunuldu. Eğitimlerde ayrıca, mahalle bazında risk analizinin nasıl yapılacağı, toplanma alanlarının önemi, dezavantajlı gruplara yönelik özel planlamalar ve kurumlar arası koordinasyonun afet yönetimindeki rolü üzerinde duruldu. Muhtarların, afet anında hem vatandaşlarla hem de ilgili kurumlarla sağlıklı iletişim kurabilmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Başkan Aras “Dirençli Muğla İçin Mahallelerimizi Hazırlıyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Dirençli bir Muğla vizyonunu adım adım hayata geçiriyoruz. Afetlere hazırlık sadece kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla başlattığımız Mahallem Hazır projesi, mahallelerimizi afetlere karşı daha bilinçli, daha organize ve daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyor” dedi.

Başkan Aras, muhtarların mahallelerdeki en önemli yerel aktörler olduğuna dikkat çekerek, “Muhtarlarımız mahallelerimizin nabzını tutan, vatandaşlarımızla birebir temas halinde olan temsilcilerimizdir. Onların afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında doğru bilgiye sahip olmaları, olası risklerin en aza indirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle muhtarlarımızı sürecin aktif bir parçası haline getiriyoruz. Amacımız Muğla’nın tüm mahallelerinde afet bilincini tabana yaymak, dayanışma kültürünü güçlendirmek ve olası afetlerde can ve mal kayıplarını en aza indirmektir. Mahallem Hazır projesiyle daha güvenli, daha dirençli bir Muğla’yı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.