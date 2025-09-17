Muğla Büyükşehir'den Araçsız Koylara Denizden Müdahale

  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezi ve Göcek Koyları’nda araç yolu bulunmayan bölgelerde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Gökova Körfezi’nde 25 bin 710 kilogram, Göcek Koyları’nda ise 5 bin 325 kilogram olmak üzere toplam 31 bin 35 kilogram atık toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleri ve temiz deniziyle dünyaca ünlü Gökova Körfezi ile Göcek Koyları’nda çevre koruma çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilen koylarda yapılan temizliklerle, önemli miktarda atık doğadan uzaklaştırılarak çevrenin korunmasına katkı sağlandı.

31 Bin Kilogram Atık Toplandı

Büyükşehir ekipleri, yaz sezonunda yoğun ziyaretçi alan koylarda gerçekleştirdikleri temizlik çalışmalarında Gökova Körfezi’nde 25 bin 710 kilogram, Göcek Koyları’nda ise 5 bin 325 kilogram olmak üzere toplam 31 bin 35 kilogram atığı topladı. Çalışmalarla birlikte koylarda biriken plastik, cam, metal, evsel atık ve tekne kaynaklı çöpler çevreye zarar vermeden bertaraf edildi.

Başkan Aras: “Doğamızı Korumak En Büyük Sorumluluğumuz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğal güzelliklerin korunmasının yalnızca belediyenin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Başkan Aras, şunları söyledi:

“Muğla, Türkiye’nin ve dünyanın en özel doğa harikalarına sahip bir kent. Gökova’dan Göcek’e, Fethiye’den Datça’ya kadar eşsiz koylarımız her yıl milyonlarca misafiri ağırlıyor. Bizler bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Araç yolu olmayan koylarda dahi ekiplerimiz denizden ulaşarak temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızdan da çevremizi koruma konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çünkü doğayı korumak hepimizin ortak görevidir.”

