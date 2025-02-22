Muğla Büyükşehir’den Beyobası’na Modern Dokunuş

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Köyceğiz Beyobası Mahallesi’nde hayata geçirdiği toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin tamamlanmasıyla bölge halkı daha modern bir yaşam alanına kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile kente değer katacak projeler üretmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde hayata geçirdiği toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin çalışmalarını tamamladı. Proje kapsamında 650 metrekare yeşil alan, 2 bin 440 metrekare pazar alanı parke kaplaması, 135 metrekare kaldırım imalatı ve 390 metrekare itfaiye alanı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bölge halkına daha modern bir alanda pazar alışverişlerini yapabilme imkanı sağlarken aynı zamanda açık otopark ve yeşil alan düzenlemeleri ile de bölgeye önemli katkılar sundu.

Ali Bedir: “Hem Ticari Hem De Sosyal Yaşamı Canlandırmayı Hedefliyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nda görevli Ali Bedir, “Büyükşehir Belediyesi olarak Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde toplam maliyeti 2 milyon 203 bin 147 TL olan pazar alanı, açık otopark ve yeşil alan projesinin çalışmalarını tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Ahmet Aras’ın Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda bölgede çalışmaların tamamlanmasıyla hem ticari hem de sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Muhtar Nadi Sül: “Vatandaşlarımız Çok Memnun”

Pazar yerinin bölge halkı için önemini vurgulayan Köyceğiz Beyobası Mahalle Muhtarı Nadi Sül, “Bölgemizde pazar talebi çoğalınca bir başka bölgeye taşıdık. Pazar yerimiz yapılmadan önce yazın tozdan topraktan kışında yağmurdan çamurdan bir türlü sağlıklı bir pazaryeri olmuyordu. Vatandaşlarımız sitem ediyordu. Büyükşehir Belediyemize daha düzenli bir pazaryeri için talebimizi ilettik. Sağ olsunlar hemen geldiler plan, proje yaptılar. Çalışmaları da kısa sürede bitirdiler. Ben sadece parke döşeneceğini düşünüyordum. Pazar yerimiz sandığımızdan daha güzel oldu. Büyükşehir Belediyemiz her zamanki gibi işini güzel yaptı. Kenarlara kapılar açtılar, yeşillendirme, aralara bölmeler yaptılar. Vatandaşlarımız çok memnun. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

Erkan Kubur: “Eskiden Pazar Yerimiz Çamurluydu Şimdi Güzel ve Temiz Oldu”

Pazaryerinde esnaflık yapan Erkan Kubur, yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getirerek, “Büyükşehir Belediyemizin çalışmasını çok beğendik. Eskiden pazar yerimiz çamurluydu şimdi güzel ve temiz oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İsa Çetinkaya: “Başkanımız Ahmet Aras’ın Yaptığı Çalışmalardan Çok Memnunuz”

Pazarcı İsa Çetinkaya, “Başkanımız Ahmet Aras’ın yaptığı çalışmalardan çok memnunuz. Eskiden yağmur yağdığında burası çamur oluyordu şimdi ise çok temiz oldu. Başkanımız Ahmet Aras bizi kurtardı” şeklinde konuştu.

Hasan Hüseyin Güneş: “Tozdan Kurtulduk”

Pazarcı Hasan Hüseyin Güneş, “4-5 senedir bu Pazar yerine geliyorum. Tozdan çadırı açıp kuramıyordum. Burada yapılan yenilemeden memnunuz. Tozdan kurtulduk ne güzel taşımızı da döşediler. Emeği geçenlere minnettarız” diye konuştu.

Başkan Aras: “Kırsalda İhtiyaç Duyulan Her Noktada Hizmetlerimizi Sürdüreceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın ihtiyaçlarını dinleyen, çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Köyceğiz Beyobası Mahallemizde özellikle pazar yerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi yönünde vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık ve bu projeyi hızla hayata geçirdik. Bu yatırımımızla, daha modern ve kullanışlı bir pazar alanı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak, sosyal ve ekonomik hayatı desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda, hem kırsalda hem kent merkezinde ihtiyaç duyulan her noktada hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.