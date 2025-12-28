  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den Bodrum’a Çocuk Dostu Projeler

Muğla Büyükşehir’den Bodrum’a Çocuk Dostu Projeler

Muğla Büyükşehir’den Bodrum’a Çocuk Dostu Projeler
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da gerçekleştirdiği yatırım kapsamında engelli bireylerin erişimine uygun, güvenli, modern ve gelişim odaklı yeni bir oyun parkını kente kazandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği projelerle ilçelerde bulunan park ve bahçeleri güzelleştirmeye, geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum’un merkezinde yapılan Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesi ile çocuklara güvenli, modern ve gelişim odaklı bir alan imkânı sunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz’ın incelediği Bodrum Liman Parkı, hizmete girdi. Park, yalnızca bir oyun alanı değil, aynı zamanda eşitlikçi, güvenli ve sağlıklı gelişimi önceleyen modern bir yaşam ve eğitim alanı olarak bin 450 metrekarelik alanda yer alıyor.

Engelsiz Tasarımlara Sahip ve Güvenli Oyun Alanları

Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle yalnızca fiziksel bir yenileme değil, çocukların gelişimsel ve sosyal ihtiyaçlarını merkeze alan çağdaş bir park oluşturmayı hedefliyor. Engelsiz tasarım anlayışıyla planlanan engelli dostu oyun alanları, özel gereksinimli çocukların yaşıtlarıyla güvenle oyun oynamasına imkân tanıyor. Parkta yer alan aktivite panoları ve duyusal oyuncaklar bilişsel gelişimi desteklerken; teleferik, halatlı salıncaklar ve tırmanma elemanları gibi hareket odaklı oyun ekipmanları çocuklara güvenli fiziksel gelişim alanları sunuyor. Hem estetik hem de güvenliği bir arada sunan EPDM zemin kaplama ile donatılan parkın, çocuklar ve aileler için yeni bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Gümüşlük’te Doğayla Uyumlu ve Sürdürülebilir Park Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Karakaya Mahallesi’nde mülkiyetinde bulunan 21 bin 511 metrekarelik alanda park ve spor alanı yapılmasını planlıyor. Doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit statüsüne sahip alanda, geçmiş yıllarda mevzuata aykırı şekilde inşa edilmiş ruhsatsız yapıların yıkım ve temizleme çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Çalışmalar; Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve ilgili tüm kurumların görüş ve izinleri doğrultusunda, doğal ve kültürel dokuya zarar verilmemesi temel ilke kabul edilerek yürütülüyor.

Doğayla Uyumlu ve Sürdürülebilir Park Projesi

Karakaya Mahallesi Gümüşlük mevkiinde yer alan alanda, yıkım ve temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilgili kurullardan alınacak onaylar doğrultusunda; doğal ve arkeolojik sit koşullarını gözeten, kurakçıl peyzaj anlayışıyla tasarlanan, bölgeye özgü bitki türlerini içeren, yenilenebilir enerji kullanımını esas alan, spor, dinlenme ve sosyal ihtiyaçları birlikte karşılayan çevre dostu bir park ve spor alanının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Proje ile alanın, bölge halkı ve yerli-yabancı ziyaretçiler için güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir bir kamusal alan haline gelmesi amaçlanıyor.

Genel Sekreter Yılmaz: “Başkanımızın Vizyonuyla Kentlerimizi Çocuk Dostu Projelerle Buluşturmaya Devam Edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesi’nin tamamlanmasının ardından ve Gümüşlük de yapılacak iklim ve çevre dostu bir park ve spor alanı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Genel Sekreter Yılmaz, “Bodrum’un merkezinde yer alan Liman Oyun Parkı’nı, çağın gerekliliklerine uygun, güvenli ve kapsayıcı bir anlayışla tamamladık. Bu alan artık yalnızca bir oyun parkı değil; çocuklarımızın sosyalleşebileceği, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği nitelikli bir yaşam alanı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın vizyonu doğrultusunda, kentlerimizi çocuk dostu projelerle buluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Çocuk Dostu, Çevreye Duyarlı ve Erişilebilir Projeleri Hayata Geçiriyoruz”

Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini önceleyen projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabildiği, engellerin ortadan kaldırıldığı, doğayla uyumlu ve sürdürülebilir kamusal alanlar oluşturmak en temel sorumluluklarımızdan biri. Bodrum Liman Oyun Parkı bu anlayışın somut bir örneği oldu. Gümüşlük’te planladığımız park ve spor alanını da doğal ve kültürel değerleri koruyarak, tüm kurulların onayları doğrultusunda Bodrum’a kazandıracağız. Muğla’mızın her ilçesinde çocuk dostu, çevreye duyarlı ve erişilebilir projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı 11:43
Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı
Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü 16:26
Final yapan dizinin set çalışanı otel odasında öldürüldü
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu 15:47
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Bozkırın ortasında yetişiyor! Tonlarcası Rusya ve Japonya'ya gönderiliyor 17:49
Bozkırın ortasında yetişiyor! Tonlarcası Rusya ve Japonya'ya gönderiliyor
Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü 15:21
Sokak ortasında silahlı çatışma! Ortalık kan gölüne döndü
Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin 11:40
Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin
Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı 09:37
Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı
İstanbul'da facia! İşçi servisi şarampole uçtu 17:52
İstanbul'da facia! İşçi servisi şarampole uçtu
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Asgari ücret zammını doğru tahmin eden AK Partili isim emekli maaşı zammı tahminini açıkladı Hayvan barınağında ötanazi iddiasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''barınak'' açıklaması Hayvan barınağında ötanazi iddiasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ''barınak'' açıklaması Marketlerdeki naylon poşette 2026 yılı zammı belli oldu Marketlerdeki naylon poşette 2026 yılı zammı belli oldu Ünlü rapçi ve Miss Türkiye güzeli gözaltına alındı! Ünlü rapçi ve Miss Türkiye güzeli gözaltına alındı! Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru bilen araştırma şirketi 2025'in son seçim anketini açıkladı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru bilen araştırma şirketi 2025'in son seçim anketini açıkladı Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı Gece kulübünde taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Cam bardakla dehşet saçtı İstanbul'un katilleri kamerada: Tonlarcasını getirip son yeşil alana döküp duruyorlar! İstanbul'un katilleri kamerada: Tonlarcasını getirip son yeşil alana döküp duruyorlar! Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Marketin indirimli ve hediye çekli açılışı için binlerce vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Sercan Yaşar itirafçı mı oldu ? Dikkat çeken açıklama... Sercan Yaşar itirafçı mı oldu ? Dikkat çeken açıklama... İstanbul'da asgari ücret protestosu; bu sloganlarla yürüdüler! İstanbul'da asgari ücret protestosu; bu sloganlarla yürüdüler!
Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi! Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi! Polisin şüphelendiği 2 kişinin kaldığı otel odasından çıkanlar polisi de şoke etti! Polisin şüphelendiği 2 kişinin kaldığı otel odasından çıkanlar polisi de şoke etti! İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! İşte Türkiye'de tarımın, üretimin can çekiştiğinin en acı görsel kanıtı! Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Esenyurt'ta 5 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı! Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi! Gülben Ergen ''tesettürlü kadının elini bıraktı'' diye linç edildi! Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! Türkiye'nin 2 bölgesinin ortak ili bembeyaz gelinliğini giydi! Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin Ünlü ekonomi gazetecisinden altın ve gümüş için dudak uçuklatan tahmin Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı Her dediği çıkan kahin Baba Vanga'nın 2026 yılı 2025 kehanetleri ortaya çıktı Galatasaraylı Osimhen ve Beşiktaşlı Ndidi attı, Nijerya uçtu! Galatasaraylı Osimhen ve Beşiktaşlı Ndidi attı, Nijerya uçtu! Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı Emret Komutanım'ın yakışıklısı herkesi şaşırtan yeni mesleğini açıkladı