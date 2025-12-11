Muğla Büyükşehir’den Bodrum’un Kalbine Gelişim Odaklı Oyun Alanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum merkezde 20,5 milyon TL’lik yatırım ile engelli bireylerin erişimine uygun, güvenli, modern ve gelişim odaklı yeni bir oyun parkını kente kazandırıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un merkezinde çocuklara yalnızca bir oyun alanı değil, aynı zamanda eşitlikçi, güvenli ve sağlıklı gelişimi önceleyen modern bir yaşam ve eğitim alanı sunacak olan Bodrum Liman Oyun Parkı Yenileme Projesini başlattı. 20 milyon 586 bin 36 TL’lik yatırım ve bin 450 metrekarelik yenileme alanı ile hayata geçirilen proje, bölgenin çocuk odaklı en kapsamlı yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Engelsiz ve Kapsayıcı Oyun Alanları Hazırlandı

Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece fiziksel bir yenileme değil, çocukların gelişimsel ve sosyal ihtiyaçlarını önceleyen çağdaş bir alan oluşturmayı amaçlıyor. Projede yer alan engelli dostu oyun alanları, özel gereksinimli çocukların güvenli biçimde yaşıtlarıyla birlikte oyun oynayabilmesine imkân tanıyacak. Engelsiz tasarım anlayışı, parkın her noktasında uygulanacak.

Park Çocuklara Güvenli, Gelişimi Destekleyen Bir Oyun Ortamı Sunacak

Park içerisinde çocukların keşfetme güdüsünü artıran aktivite panoları ve duyusal oyuncaklar, bilişsel ve zihinsel gelişimi destekleyecek nitelikte planlandı. Teleferik, halatlı büyük salıncaklar, tırmanma elemanları gibi hareket odaklı oyun ekipmanları, çocukların enerjilerini güvenli bir şekilde kullanabileceği güçlü fiziksel gelişim alanları sunacak. Parkın tamamı, darbe emici ve güvenlik standartları yüksek EPDM zemin kaplama ile donatılarak hem görsel estetik hem de güvenli kullanım bir arada sağlanacak.

Peyzaj Mimarı Menderes: “Projede Her Yaştan Çocuğa Uygun Alanlar Bulunuyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Peyzaj Mimarı Erşan Menderes, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Bodrum’un kalbinde toplam bin 450 metrekarelik alanda, çocuk oyun grupları, EPDM zemin kaplama ve 50 adet oyuncağın yer aldığı projemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. 20 milyon 586 bin 36 TL’lik yatırım ile hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında Bodrum’a modern bir çocuk oyun alanı kazandırıyoruz. Dezavantajlı bireyleri de düşünerek hazırladığımız projede her yaştan çocuğa uygun alanlar bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın öncülüğünde, Muğla’mızın her noktasına modern çocuk alanları kazandırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Başkan Aras: “Amacımız Her Çocuğun Eşit, Güvenli ve Çağdaş İmkânlara Erişmesini Sağlamak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir şekilde büyümesini sağlayacak alanlar oluşturmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bu anlayış ile Bodrum Liman Oyun Parkı’nda, her çocuğun eşit şekilde faydalanabileceği, sosyalleşebileceği ve gelişimini destekleyecek modern bir yaşam alanı inşa ediyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yalnızca oyun alanları değil, ailelerin yaşam kalitesini artıran sosyal projeleri de kararlılıkla sürdürüyoruz. Kısa Mola Merkezlerimiz, özel gereksinimli bireylere sahip aileler için büyük bir nefes olmayı sürdürüyor. Aileler günlük işlerini yaparken, çocuklarımız uzman ekipler eşliğinde güvenli bir ortamda vakit geçiriyor. Yine Emin Eller Gündüz Bakımevleri ile çocuklarımıza modern, güvenli ve nitelikli eğitim imkânı sunuyor; çalışan ailelerin en önemli ihtiyaçlarından birine çözüm üretiyoruz.

Bu projelerimizde temel amacımız, Muğla’mızdaki her çocuğun eşit, güvenli ve çağdaş imkânlara erişmesini sağlamak. Muğla’mızı daha yaşanabilir, daha kapsayıcı bir geleceğe hazırlarken, çocuklarımızın mutluluğunu merkezimize almayı sürdüreceğiz.” dedi.