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Muğla Büyükşehir'den Çocuklara Karne Sürprizi

Muğla Büyükşehir'den Çocuklara Karne Sürprizi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hayatımın Ustasıyım Çocuk Atölyesi projesi kapsamında çocuklara karne hediyesi olarak kuş yuvası yapımı etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar hem el becerilerini geliştirerek kuş yuvası yaptı hem de doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Hayatımın Ustasıyım Çocuk Atölyesi projesi kapsamında çocuklara yönelik özel bir atölye etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nin karne hediyesi olarak düzenlediği kuş yuvası etkinliğinde çocuklar, ahşap malzemeler kullanarak kuşlar için yuva tasarladı. Minikler yaptıkları kuş yuvalarını daha sonra istedikleri gibi boyayıp süsleyerek tamamladı.

Neslihan Karaçam: “Çocuklarımız Birlikte Çalışmayı, Dayanışmayı ve Ortak Üretimin Değerini Keşfediyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Neslihan Karaçam, “Hayatımın Ustasıyım Çocuk Atölyesi kapsamında çocuklarımıza kuş yuvası etkinliği düzenledik. Bu etkinlikle çocukların kuş yuvası yapımını eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz. Çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde birlikte çalışmayı, dayanışmayı ve ortak üretimin değerini keşfediyor. Hayatımın Ustasıyım projesi kapsamında farkındalık yaratmaya ve benzeri etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Hasan Tepeköy: “Çocuklarımıza Karne Hediyesi Vermiş Olduk”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Tekniker Hasan Tepeköy, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak projelendirdiğimiz atölye çalışmalarımız kapsamında kuş yuvası çalışmamızın ikincisini düzenledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın çocuklara yönelik çalışmaları teşvik etmesiyle öğrencilerimizin atölyeye katılımı sağlandı. Keyifli bir çalışmayı tamamladık.” dedi.

Hem Eğlendi Hem Öğrendiler

Etkinliğe katılan çocuklar deneyimlerini şu şekilde anlattı:

Deniz Ünal Kul, “Burada kuşlar için yuva yaptık. Bize kuş evlerinin nasıl yapıldığını öğrettiler. Kuş yuvası yaparken çok eğlendik.”

Gökçen Karahasan, “Arkadaşlarımla kuş yuvası yapmaya geldik. Hayvanlar için yuva yapmak istedim. Arkadaşlarımla etkinlik yapmak çok eğlenceli. Hayvanlar bizim için çok önemli. Bu etkinliğin düzenlenmesini sağladığı için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Merve Elif Öztokmak, “Boncuk adında bir kuşum var. Onun için yuva yapmak hem onun için bir hediye oldu hem de benim için bir karne hediyesi oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdik. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir etkinlik düzenledi.”

Gül Sude Karahan, “Kuş yuvası yapmak benim için heyecan verici. Burada ahşap malzemeler ve boya malzemeleri var. Kuş beslediğim için bu etkinlik beni ayrıca mutlu etti. Karne hediyesi olarak bu etkinliği düzenledikleri için Ahmet Başkana  teşekkür ediyorum.”

Başkan Aras: “Çocuklarımızı Doğayla ve Üretimle Buluşturmak En Büyük Sorumluluğumuz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çocuklarımızı üretimle, doğayla ve birlikte başarma duygusuyla buluşturmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Kuş yuvası atölyesi gibi yaratıcı ve anlamlı çalışmalarla onların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda çevre bilinci aşılıyoruz. Bu kentte büyüyen her çocuğun, doğayı koruyan, paylaşmayı bilen ve üretmekten keyif alan bir birey olarak yetişmesini istiyoruz. Hayatımın Ustasıyım gibi birçok projemizle  daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.”

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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