Muğla Büyükşehir’den Çocukların Hayaline Dokunan Buluşma

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri tarafından, Banda Kitabevi iş birliğiyle düzenlenen “Yazarın Kaleminden, Çocukların Hayaline” başlıklı Söyleşi ve İmza Günü etkinliği, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yazar Almıla Aydın, Dr. Nilay Yılmaz ve Seda Öğretir’in katılımıyla düzenlenen etkinlik, gün boyunca dört oturum halinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda öğrenciler; edebiyat, yazarlık serüveni, çocuk kitapları ve hayal gücünün önemi üzerine keyifli bir söyleşi deneyimi yaşadı. Söyleşilerin ardından düzenlenen imza bölümünde öğrenciler kitaplarını imzalatma ve yazarlarla birebir sohbet etme fırsatı buldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarını desteklemek, hayal güçlerini geliştirmek ve kültür-sanat etkinliklerine erişimlerini artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda etkinliğe Emirbeyazıt İlkokulu, Şahidi Ortaokulu, TOKİ Şehit Jandarma Alim Yıldırım İlk ve Ortaokulu, Kafaca İlkokulu, Kötekli Salih Zeki Gür Ortaokulu, Köyceğiz Ortaokulu, Türdü Ortaokulu, Dumlupınar İlkokulu ve Borsa İstanbul İlkokulu’ndan toplam 862 öğrenci ile öğretmenleri katılım sağladı.

Dr. Nilay Yılmaz: “Çocukların Yazarla Buluşması Çok Kıymetli”

Dr. Nilay Yılmaz, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Hem çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması hem de bu etkinliğin böyle güzel bir kültür merkezinde yapılması çok değerli. Aynı zamanda çocukların okudukları bir yazar ile buluşması, merak ettikleri şeyleri sorması çok kıymetli ve çocuklar tarafında çok değişik etkiler yaratıyor.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanelerinin her yaştan halkı kucaklayan bir anlayışa sahip olduğunu belirten Yılmaz, “Her yaştan halkı kucaklayan bu felsefe çok çok kıymetli. Felsefe ve Yaşam Akademisi’nin olması da ayrıca çok kıymetli. Muğla’da yapılan kültür sanat etkinliklerine hem yazar olarak hem bir veli olarak katılmaktan çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Seda Öğretir: “Çocukların Gözlerinde Bunun Ne Kadar Büyük Bir Anlam Taşıdığını Görüyorum”

Çocuk kitapları yazarı Seda Öğretir ise etkinliğe iki yazar arkadaşıyla birlikte katıldığını belirterek, “Buraya iki yazar arkadaşımla beraber geldim çünkü biz üç yazar bir kitap yazdık ve o kitap bizim burada birlikte olmamıza vesile oldu. Ayrı ayrı kitaplarımız da var. Mümkün olduğu kadar yazdıklarımı okuyan okuyucularımla buluşmaya çalışıyorum. Bugün de burada olmaktan çok memnunum, Muğla’nın çocukları ile buluştum.” dedi.

Kendi çocukluk döneminde bu tür imkânların bulunmadığını vurgulayan Öğretir, “Biz çocukken böyle imkânlar bulamıyorduk. Ben hiçbir yazarla temas ettiğimi hatırlamıyorum çocukken. Ama bugün yazdığım kitapları okuyan çocuklarla bir araya geldiğimde onların gözlerinde bunun ne kadar büyük bir anlam taşıdığını görebiliyorum.” ifadelerini kullandı.

Özellikle köy okullarından gelen öğrencilerle buluşmanın ayrı bir anlam taşıdığını belirten Öğretir, “Bugün burada köy okullarından çocuklar Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ne geldiler ve burada onlarla buluştuk. Kitapların Türkiye’nin her yerindeki çocuklara ulaşması çok güzel, Muğlalı çocuklara ulaşması da çok güzel. Vesile olan herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Almıla Aydın: “Bu Etkinliklerde Hayallerimiz Üzerine Konuşuyoruz”

Çocuk kitapları yazarı Almıla Aydın da çocuklarla bir araya gelmenin kendileri için de çok değerli olduğunu belirterek, “Çocuklarla böyle bir ortamda buluşmak olağanüstü. Çocuklar için zaten çok güzel olduğunu biliyoruz, okudukları kitapların yazarıyla buluşmaları çok kıymetli. Ama bizler için de okuyucularımızla buluşmak çok değerli. Çünkü bu kitaplarda biz hayallerimizi yazıyoruz ve bu tarz etkinliklerde hayallerimiz üzerine konuşuyoruz.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Aydın, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum ve bir yazar olarak kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok uzaklardan, köylerden gelen çocuklar da var; bizim erişemeyeceğimiz çocuklar da var ve onları bize ulaştırdıkları için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Çocuklarımızı Sanat ve Edebiyatla Buluşturmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların kültür ve sanatla erken yaşta buluşmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Aras, “Çocuklarımızın kitapla kurduğu bağı güçlendirmek, onların hayal dünyasını zenginleştirmek ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak bizim öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Okudukları kitapların yazarlarıyla bir araya gelmeleri, soru sormaları ve birebir iletişim kurmaları onların gelişimi açısından son derece kıymetli. Kütüphanelerimizi yaşayan kültür merkezleri haline getirmek için çalışıyoruz. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi gibi nitelikli alanlarda düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle çocuklarımızı sanatla, edebiyatla ve düşünce dünyasıyla buluşturmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.