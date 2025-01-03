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Muğla Büyükşehir'den çocuklarla edebiyat dolu bir gün

Muğla Büyükşehir'den çocuklarla edebiyat dolu bir gün
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk- Yazar Buluşması söyleşisi ile Yazar Koray Avcı Çakman’ı miniklerle buluşturdu.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, kitapları sevdirmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Çocuk-Yazar Buluşmaları’na devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, öykü ve masal kitaplarıyla tanınan yazar Koray Avcı Çakman il genelindeki okullardan gelen 660 ilkokul öğrencisiyle bir araya geldi.

Çocukların Hayal Dünyasına Edebiyatın Katkısı

Etkinlikte çocuklara edebiyatın hayal gücünü geliştiren ve bireylerin dünyasına kattığı zenginliklerden bahseden Çakman, öğrencilerin kitaplar ve yazarlık süreciyle ilgili merak ettiği soruları yanıtladı. Çocuklardan aldığı geri bildirimlerin kendisi için de büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan yazar, bu tür etkinliklerin çocukların hayatına dokunma ve onları edebiyata daha fazla yönlendirme açısından önemine dikkat çekti.

Çakman: “Çocuklarla Olmak Yaratıcılığımı Besliyor”

Yazar Koray Avcı Çakman, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, bizleri çocuklarla buluşturduğu için teşekkür ederim. Burada yaptığımız sohbetler sayesinde onların hayal dünyalarını dinlemek, benim de yaratıcılığımı besliyor. Bu buluşmalarla çocukların hayatlarına dokunabilmek ve edebiyata daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak beni heyecanlandırıyor.”

Büyükşehir Kütüphaneleri’ni 295 Bin Vatandaş Ziyaret Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’ndeki kütüphaneleri ile de her yaştan vatandaşlara hizmet vermeye, okuma alışkanlıklarını arttırmaya, bilgiye ulaşımı da kolaylaştırmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi, Ünal Türkeş Muğla Tarih Kitaplığı ve Oktay Akbal Edebiyat Kütüphanesi ile 37 bin kitabı vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerini bugüne kadar 295 bin 300 vatandaş ziyaret etti. 100 bin 850 kitabı ödünç veren Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinin 5 bin 875 kişi de üye oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri içerisinde yer alan, çocukların ve gençlerin çok sık kullandığı ders çalışma alanlarından da 44 bin 600 kişi yararlandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kültür ve sanatın kenti Muğla’da festivallere, konserlere, söyleşilere, yazar buluşmalarına büyük önem verdiklerini söyledi ve geleceğimizin teminatı çocukların eğitimi, kültürel gelişimine katkıda bulunmanın da öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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