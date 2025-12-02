  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den Datça’ya 300 Milyon TL’lik Yol Yatırımı

Muğla Büyükşehir’den Datça’ya 300 Milyon TL’lik Yol Yatırımı

Muğla Büyükşehir’den Datça’ya 300 Milyon TL’lik Yol Yatırımı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça’nın ulaşımını ve altyapısını güçlendirmek için 51 bin 600 metre uzunluğundaki yol ağında 300 milyon TL’lik yatırım başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yatırımlarına planlı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Datça’da toplam 51 bin 600 metre uzunluğundaki yol ağı için 300 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdi.

Datça Çevre Yolu’nda Çalışmalar Başladı

Yol yapım programı doğrultusunda ekipler ilk olarak Datça Çevre Yolu’nda yağmursuyu altyapısı imalatına başladı. Çalışmalar kapsamında 7 bin metrelik hatta yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme, sıcak asfalt kaplama ve kaldırım düzenlemeleri yapılacak.

Datça’nın Yolları Etap Etap Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki birçok noktada kapsamlı yol çalışmaları da yürütüyor. Datça Merkez’de 15 bin metrelik muhtelif yollarda Datça Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında sıcak asfalt çalışmaları, Kazım Yılmaz Caddesi’nde 4 bin 500 metre sıcak asfalt imalatı, Müzreki Sokak’ta (543. Sokak) 500 metrelik yağmursuyu altyapısı, zemin iyileştirme ve sıcak asfalt imalatı yapılıyor.

Reşadiye–Mesudiye yol ayrımında 8 bin metre zemin iyileştirme ve sıcak asfalt çalışmaları, Mesudiye–Palamutbükü yolunda 14 bin metrelik zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları, Yaka–Yazıköy Yolu’nda 5 bin metre zemin iyileştirme ve sathi kaplama çalışmaları yapılacak.

Başkan Aras: “Muğla’mızın Her Noktasında Çalışmalarımızı Planlı Bir Yaklaşımla Yürütmeye Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Datça, hem yerel yaşamın hem de turizm hareketliliğinin yoğun olduğu, Muğla’nın en özel ilçelerinden biri. Gerek yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu gerekse ilçe genelinde devam eden ekonomik ve sosyal hareketlilik, ulaşım altyapısının güçlü ve nitelikli olmasını zorunlu kılıyor. Bu nedenle Datça’da yürüttüğümüz çalışmalar yalnızca bir yenileme süreci değil; ilçenin geleceğini planlayan, yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir yatırım programı niteliği taşıyor.

İl genelinde uygulamaya aldığımız yol yapım çalışmalarında, bugüne kadar 2 milyar 272 milyon 422 bin TL’lik yatırımla hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım hizmetine erişmesini amaçlıyoruz. Amacımız, yalnızca mevcut yolları yenilemek değil; uzun yıllar dayanıklı, modern standartlara uygun ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap veren bir ulaşım altyapısı oluşturmak. Bu doğrultuda Datça’da olduğu gibi Muğla’mızın her noktasında çalışmalarımızı planlı, denetimli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütmeye devam edeceğiz.” dedi.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Gündüz kuşağının olaylı programı apar topar yayından kaldırıldı! Gündüz kuşağının olaylı programı apar topar yayından kaldırıldı! Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Borsada manipülasyon operasyonu: Çok sayıda tanınmış isim gözaltında! Borsada manipülasyon operasyonu: Çok sayıda tanınmış isim gözaltında! Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Bir genç paylaştığı IBAN yüzünden hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı! Bir genç paylaştığı IBAN yüzünden hem kendini hem de arkadaşlarını yaktı! Jandarma ceza yazdığı kişinin kim olduğunu öğrenince yazdığı park cezasını kendi cebinden ödedi Jandarma ceza yazdığı kişinin kim olduğunu öğrenince yazdığı park cezasını kendi cebinden ödedi ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklar hem mahkum edildi hem de tahliye! Beyoğlu'nda genç kızı sokak ortasında taciz eden sanıklar hem mahkum edildi hem de tahliye! Siyasete girip 2 parti gezen eski milli futbolcu yeşil sahalara geri döndü Siyasete girip 2 parti gezen eski milli futbolcu yeşil sahalara geri döndü
''Türkiye'nin Atlantisi''ndeki camiye kanoyla ziyaret kamerada: Penceresinden girebildi! ''Türkiye'nin Atlantisi''ndeki camiye kanoyla ziyaret kamerada: Penceresinden girebildi! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında! İstanbul'da ''uçurumun kenarındaki hayatlar'' dron kamerasında! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... CHP ve MHP'den dikkat çeken ortak karar! CHP ve MHP'den dikkat çeken ortak karar! Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu