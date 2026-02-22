Muğla Büyükşehirden gençlere antik kent gezisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen antik kent gezileri kapsamında, Stratonikeia’dan Knidos’a uzanan kültür yolculuğunun ilk etabı gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, projeyi yalnızca bir gezi programı olarak değil, sürdürülebilir bir gençlik çalışması olarak kurguluyor. İlerleyen süreçte Erasmus ve ulusal hibe programlarına temel oluşturabilecek bir uygulama modeline dönüştürülmesi planlanan proje, Muğla’nın köklü tarihini genç kuşaklarla buluşturmaya devam edecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gizem Yeni Tan, geziyi sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrendiğini ve başvuru yaptığını söyledi. Muğla’da çok sayıda antik kent bulunduğunu belirten Tan, "Rehberlerimiz çok yardımcı oldu. Nerede neler olduğunu, hangi tarihlerde gerçekleştiğini bize anlattılar. Bunlar da çok yararlı bilgilerdi bizim için aynı zamanda. Hem Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne hem de SOGEM'e hem de Gençlik Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatları sunduğu için. Umarım bunların devamı gelir ve daha farklı yerlerde, Muğla'nın diğer ilçelerine ya da diğer antik kentlerine görme fırsatı yakalarız" dedi.

Mustafa Kızıl ise bir öğrenci olarak bu tür gezilerin ücretsiz düzenlenmesinin ve ulaşım imkânının sağlanmasının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, "Bir öğrenci olarak ücretsiz olması, kendi imkanlarımla çok kolay gelemeyeceğim bir yere ulaşım imkanları sağlaması falan çok iyiydi. Özellikle tarihi yapılara hayran kaldım. Çok fazla el işçiliği var, işleme var. Çok mutlu oldum açıkçası. Bilmediğim birçok şey öğrendim. Bu imkanı bize sağladığı için Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi'ne, SOGEM'e de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Biriminde çalışan Ezgi Ayan, "İlk olarak bugün Stratonikeia ve Latmos antik kentlerimizi de ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Şehir etkinliklerinde, kültür etkinliklerinde, antik kent gezilerinde özellikle üniversite öğrencilerimize yer vermek istiyoruz. Tüm gezilerimizi ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız aslında üniversiteye gelmiş olan, bizim ilimizde, bizim şehrimizde yaşamakta olan gençlerin şehrimizi, kültürümüzü, tarihimizi öğrenmelerine yardımcı olmak, katkıda bulunmak. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, düzenlenen antik kent gezilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, gençlerin kültürel mirasla doğrudan temas kurmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Aras, Muğla’nın, dünyanın en önemli antik kentlerine ev sahipliği yapan çok özel bir coğrafya olduğunu, gençlerin bu değerleri yerinde görmesini, tanımasını ve sahiplenmesini önemsediklerini açıkladı.