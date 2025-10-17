  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir’den Gökova İçin Önemli Hukuki Zafer
2018 yılında Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ndeki doğal sit koruma statülerini düşüren Bakanlar Kurulu kararı, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından iptal edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal varlıklarının korunması için hukuki mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor. Çevresel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını öncelikli hedefleri arasında gören Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarda önemli bir hukuki kazanım elde etti.

Bakanlar Kurulu Kararıyla Doğal Sit Koruma Statüsü Düşürülmüştü

Muğla’nın eşsiz doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde 2018 yılında yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla birçok alanın doğal sit koruma statüsü düşürülmüştü. Bu kararın ardından bölgenin korunması için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, söz konusu düzenlemenin iptali için yargıya başvurdu.

Büyükşehir’in Açtığı Dava Sonucunda Karar İptal Edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda Danıştay 4. Dairesi, Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın iptaliyle birlikte, Gökova’daki doğal alanların koruma statüleri yeniden güvence altına alınmış oldu. Mahkeme kararında,  Ekolojik Temelli Bilimsel Raporun alanın peyzaj özelliklerini temsil etme açısından yetersiz olduğu, ekolojik temelli bulguların yetersiz olduğu belirtildi.

Başkan Aras: “Muğla’mızın Doğal ve Çevresel Değerlerini Korumakta Kararlıyız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mız sadece ülkemizin değil, dünyanın da en değerli doğal alanlarından birine sahip. Gökova Körfezi, biyolojik çeşitliliği, deniz ekosistemi, endemik türleri ve peyzaj özellikleriyle eşsiz bir mirastır. Bu alanların korunması, yalnızca bugünün değil, yarının da sorumluluğudur. Muğla’mızın doğal ve çevresel değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarabilmek öncelikli hedefimizdir. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde elde edilen bu hukuki kazanım, hem kentimiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek kuşaklara temiz bir çevre, bozulmamış ekosistemler ve korunmuş doğal alanlar bırakmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

 

 

