  Muğla Büyükşehir'den Gökova ve Göcek'te Kapsamlı Kıyı Temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi ve Göcek Koylarında araç yolu bulunmayan alanlarda deniz ekosistemini korumaya yönelik kıyı temizliği çalışmaları gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gökova Körfezi’nde 8 bin 550 kilogram, Göcek Koylarında ise 6 bin 330 kilogram olmak üzere toplam 14 bin 880 kilogram atık doğadan uzaklaştırıldı.

Karadan müdahalenin mümkün olmadığı koylarda yapılan bu temizlikler, özellikle plastik, cam ve evsel atıkların denizle buluşmasını engelleyerek deniz canlılarının yaşam alanlarının korunmasına katkı sağladı. Dünyaca ünlü doğal güzelliklere sahip Gökova Körfezi ve Göcek Koylarında sürdürülen bu çalışmalarla, bölgenin doğal dokusunun korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefleniyor.

Başkan Aras: “Gökova ve Göcek, Hepimizin Ortak Mirası”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Gökova Körfezi ve Göcek Koyları, yalnızca Muğla’nın değil, dünyanın gözbebeği olan eşsiz doğal alanlarımızdır. Bu bölgelerde, özellikle kara ulaşımı olmayan koylarda yürüttüğümüz temizlik çalışmalarıyla doğamıza sahip çıkıyoruz. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Başkan Aras “Denizlerimizi, kıyılarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı korumak geleceğe karşı en önemli görevlerimizden biridir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve özellikle deniz kullanıcılarından çevreye karşı daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz.” dedi.

