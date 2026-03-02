  1. Anasayfa
Muğla Büyükşehir’den Her Yaşa Dokunan Sosyal Hizmet Atölyeleri
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Hizmet Atölyeleri, yetişkin, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin farklı aktivitelerle verimli zaman geçirmesini ve birlikte üretmesini amaçlıyor. İnsan odaklı ve sosyal belediyecilik anlayışının somut örneklerinden biri olan atölyeler; Menteşe, Bodrum, Yatağan, Datça ve Seydikemer ilçelerinde faaliyet göstererek toplumun her kesimine ulaşıyor.

Çocuktan yaşlıya, engelli bireylerden yetişkinlere kadar herkes için birer yaşam merkezi niteliği taşıyan Sosyal Hizmet Atölyeleri, katılımcıların yeni beceriler kazanmasına, sosyalleşmesine ve kendilerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Güvenli ve aktif ortamlarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde vatandaşlar sosyal hayatın merkezinde yer alırken eğlenerek öğrenmenin ve üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Vatandaşlar Çeşitli Atölyeler ile Buluşuyor

Atölyelerde İngilizce, Satranç, Matematiksel Düşünce, Akıl ve Zekâ Oyunları, Görsel Sanatlar, Geri Dönüşüm, Mum Tasarım, Quilling, Takı Tasarım, Ebru, Mozaik, Cam Altı Boyama, Seramik, Ahşap Boyama, Yaratıcı Drama, Okul Öncesi Sanat Etkinlikleri ve Güzel Sanatlara Hazırlık gibi geniş bir yelpazede, uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz çalışmalar düzenleniyor. Böylece katılımcılar hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de toplumsal bağlarını güçlendiriyor.

Sosyal Hizmet Atölyelerinde 23 Bin 813 Katılımcıya Ulaşıldı

Sosyal Hizmet Atölyelerinde bugüne kadar önemli sayıda katılımcıya ulaşıldı. Bu kapsamda Menteşe Sosyal Hizmet Atölyesi’nde 5 bin 992 katılımcıya ulaşılırken, toplam 645 atölye çalışması gerçekleştirildi. Menteşe Gözcüler Evi’nde ise 5 bin 552 katılımcı,  bin 197 atölyeden yararlandı.

Bodrum Sosyal Hizmet Atölyesi’nde 8 bin 779 katılımcı için 757 atölye düzenlenirken, Yatağan Sosyal Hizmet Atölyesi’nde 2 bin 30 katılımcıya yönelik 318 atölye çalışması hayata geçirildi.

Datça Sosyal Hizmet Atölyesi’nde 572 katılımcı 115 atölyeye katılırken, Seydikemer Sosyal Hizmet Atölyesi’nde 888 katılımcıya 170 atölye hizmeti sunuldu.

Bugüne kadar Sosyal Hizmet Atölyelerinde toplam 23 bin 813 katılımcı ile 3 bin 202 atölye çalışması gerçekleştirildi.

Başkan Aras: “Atölyelerde Üretme Kültürü Güçleniyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sosyal Hizmet Atölyelerinin kent genelinde önemli bir sosyal dayanışma ağı oluşturduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Biz sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet anlayışı olarak değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı büyüten bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sosyal Hizmet Atölyelerimiz çocuklarımızın yeteneklerini keşfettiği, gençlerimizin kendini geliştirdiği, yetişkinlerimizin ve büyüklerimizin sosyalleştiği, engelli bireylerimizin üretimin bir parçası olduğu yaşam alanları haline geldi. Bu merkezlerde sadece atölyeler düzenlenmiyor; paylaşım, dayanışma ve birlikte üretme kültürü güçleniyor. Muğla’mızın her köşesinde vatandaşlarımızın sosyal hayata daha aktif katılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

