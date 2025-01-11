Muğla Büyükşehir’den İki Yeni Nefes Alanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Cengiz Bektaş Kent Belleği yanındaki yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine farklı özelliklerde iki park alanı yaparak Muğla’ya yeni yaşam alanları kazandırıyor.

Muğla’nın 13 ilçesinde sağlıktan ulaşıma, yollardan kültür merkezlerine yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ailelerin çocukları ile vakit geçireceği yeşil alan ve parkların yapımına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Cengiz Bektaş Kent Belleği yanındaki biri 8 bin 300 metrekare diğeri 5 bin 673 metrekare olan iki arazisine farklı özelliklerde iki yeni park yapıyor. Planlanan çalışmalar ile yaklaşık 14 bin metrekare alanda ailelerin çocukları ile keyifli vakit geçireceği, çocukların birlikte oynayabileceği farklı özelliklerde iki park daha vatandaşların hizmetine sunulacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilk olarak planladığı park Cengiz Bektaş Kent Belleği AVM’ler tarafında 8 bin 300 metrekarelik arazi üzerine yapılacak. AVM’ler tarafında bulunan park alanında çocuk oyun grupları, oturma alanları, bitki heykelleri ve dinlenme alanları olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin Cengiz Bektaş Kent Belleği Bölge Trafik Kavşağı tarafındaki 5673 metrekare arazi üzerinde planladığı park alanı ise Muğla haritası şeklinde Muğla’nın 13 ilçesinin bulunduğu ve 13 ilçenin önemli tarihi yapılarının, kültür varlıklarının minyatür olarak yer alacağı Mini Muğla Temalı Park Alanı olacak. Parka gelen vatandaşların Muğla’nın tarihi yerlerini bir alanda topluca görebilmesi ve çocuk park alanında birlikte keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor.

Başkan Aras; “Çocuklarımız eğlenecek, aileleri ile keyifli vakit geçirecek”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras doğal güzellikleri ile korunması gereken bir şehir olan Muğla’ya iki yeni yaşam alanı kazandırmak için kolları sıvadıklarını söyledi ve bu yaşam alanlarında çocukların aileleri, akranları ile keyifli vakit geçireceklerini belirtti. Başkan Aras; “Bir şehri planlarken yollarından yerleşim alanlarına, sağlık kuruluşlarından yeşil alanlarına kadar her ayrıntı düşünülmeli ve özellikle son yıllarda artan nüfusa göre hemşehrilerimizin aileleri ile nefes alacağı alanlara daha fazla önem verilmelidir. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımız için birçok hizmeti hayata geçirirken yeşil alanlara, parklara yani nefes aldıran yaşam alanlarına daha fazla önem veriyoruz. Menteşe ilçemizde toplam 14 bin metrekare arazi üzerinde iki alanda farklı özelliklerde iki yeni yaşam alanı yapıyoruz. Muğla’mızın tarihi zenginliklerini de yansıtacak parkımızda çocuklar eğlenirken öğrenecek, aileler de keyifli vakit geçirecek.” dedi.