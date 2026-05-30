Muğla Büyükşehir’den İpek Böcekçiliğine Güçlü Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz ilçesinde kadimden bu yana sürdürülen ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla önemli destekleme çalışmalarını hayata geçiriyor.

Köyceğiz ilçesine bağlı Pınarköy, Sazak, Beyobası, Çandır ve Akköprü mahallelerinde uzun yıllardır sürdürülen ipek böceği yetiştiriciliğinin daha verimli, hijyenik ve sürdürülebilir koşullarda yapılabilmesi amacıyla üreticilere Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, besleme kasası (kerevet) ve ipek böceği besleme evi (yalıtımlı çadır) desteği sağlanıyor.

Köyceğiz, İpek Böcekçiliğinin Merkezi Konumunda

Muğla genelinde yaklaşık 150 üretici ailenin geçim kaynağı olan ipek böcekçiliğinin en yoğun yapıldığı ilçe olan Köyceğiz’de 120 üretici aile faaliyet gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üreticilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, verim artışının sağlanması ve ipek böceğinin yaşam döngüsüne uygun ortamların oluşturulması hedefleniyor.

2026 yılı içerisinde Milas, Menteşe, Marmaris, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde toplam 5 adet, her biri 100 metrekare büyüklüğünde ipek böceği besleme çadırı üreticilerin kullanımına sunuldu. Desteklemeler, bölgede faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatifleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Çok Amaçlı Kullanıma Uygun Çadırlar

Üreticilere sağlanan ipek böceği besleme çadırları demonte yapısıyla dikkat çekiyor. İhtiyaç halinde farklı alanlara taşınabilen çadırlar, yalnızca ipek böceği yetiştiriciliğinde değil; mantar üretimi ve erkenci fide yetiştiriciliği gibi farklı tarımsal faaliyetlerde de kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

120 Üretici Aileye Destek Sağlanacak

Destekleme programı kapsamında üreticilere toplam 5 adet 100 metrekarelik ipek böceği besleme çadırı teslim edilirken, bunun yanı sıra 750 adet besleme kasası (kerevet) ve çadır içlerinde kullanılmak üzere toplam 40 adet 4 katlı kerevet desteği sağlanacak. Her üreticiye 4 adet besleme kasası teslim edilmesi planlanıyor. Desteklemelerden Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösteren 120 üretici aile yararlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle geleneksel üretim faaliyetlerini yaşatmaya, üreticilerin gelir düzeyini artırmaya ve yerel üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.