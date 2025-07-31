Muğla Büyükşehir’den Kadınlara Sosyal Destek ve Dayanışma Merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan güçlenmesine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde kurulan Kadın Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın yanı sıra mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınlara ücretsiz danışmanlık, meslek edindirme ve sosyal destek hizmetlerinin sunulacağı merkez, aynı zamanda çocuklar için güvenli oyun alanlarıyla da dikkat çekiyor. Kadınların üretime katılımını desteklemeyi, sosyal hayatta daha aktif roller üstlenmelerine katkı sunmayı hedefleyen merkez; yerel yönetimlerin toplumsal eşitlik vizyonunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlerden Yaren Tahtalı, bez bebek atölyesindeki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

“Kadın Yaşam Merkezleri Kadınlara Güvenli Alan Sunuyor”

“Bez bebek atölyesinde ürettiğimiz oyuncaklar bize ve çocuklarımıza umut oluyor. Onları sevgiyle hazırlıyoruz” diyen Tahtalı, merkezde sağlanan imkanların hayatını değiştirdiğini vurguladı. Üç yaşında bir kızım var. Daha önce kimsem olmadığı için hiçbir kursa katılamıyordum. Merkezdeki oyun alanı sayesinde artık çocuğumu güvenle bırakabiliyor, kurslara katılabiliyorum” diyen Tahtalı, sağlanan destek için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

Demirel: “Hayalimizdi, Gerçek Oldu”

Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Özge Demirel projenin bir hayalin gerçeğe dönüşmesi olduğunu belirtti: “Bu merkezler, kadınların nefes aldığı, dönüştüğü, güçlendiği alanlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle her ilçeye ulaştırmak istiyoruz.”

Başkan Köksal: “Yeşilyurt, Toplumsal Dönüşümün Yeni Adresi Olacak”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal merkezin sadece fiziki bir yatırım değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümünü temsil ettiğini vurguladı.

“Büyükşehir yasası sonrası kapanan belde belediyelerimizin birçoğu atıl durumda bırakılmıştı. Göreve geldiğimizde bu yapıları tekrar toplumla buluşturmak için harekete geçtik,” dedi.

Daha önce Bayır Mahallesi’nde açılan kadın yaşam merkezini hatırlatan Başkan Köksal Yeşilyurt’ta da benzer bir dönüşüm başlattıklarını ifade etti:

“Kadınlarımıza ve çocuklarımıza nefes olacak bu merkezde yalnız olmadıklarını hissedecek, üretecek, ekonomiye ve kendi hayatlarına katkı sunacaklar. Belki de sadece küçük bir desteğe ihtiyaç duyan birçok kadının yeniden dimdik ayakta durduğunu birlikte göreceğiz.”

“Ahmet Başkanımızın Bodrum Belediye Başkanlığı döneminden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gösterdiği duyarlılığı ve örnek çalışmaları hepimiz takip ediyorduk. Bu bakış açısının bugün büyükşehir ölçeğine taşınmasından mutluluk duyuyorum.”

Özcan: “Muğla’dan Türkiye’ye Eşitlik Mesajı”

Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışında konuşan Muğla Milletvekili Gizem Özcan, kadınların yüzyıllardır süren eşitlik mücadelesine dikkat çekti.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği ancak zihniyet değişimiyle mümkün. Bu mücadelede yerel yönetimlerin attığı adımlar son derece kıymetli. Muğla’da mor otobüslerden kadın konukevlerine kadar atılan her adım, kadının kamusal alanda var olmasını güçlendiriyor.”

Özcan, Muğla’da hayata geçirilen kadın politikalarının Türkiye genelinde yaygınlaşacağına inandığını vurguladı: “Muğla, eşitlik konusunda pilot bölge konumunda. Buradan yükselen ses, tüm ülkeye umut olacak.”

Uzun: “Yaşamı Bu Merkezde Kadınlar Yeşertecek”

Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi’nin bölge için önemini vurgulayarak: “Bugün burada iyilik ve güzellik için bir aradayız. Bu merkez yaşamı simgeliyor ama içine yaşamı katacak olan sizlersiniz. Bu merkezin içinden çıkacak güç, ülkemizin aydınlık yarınlarına umut olacak. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Derici: “Kadınlar Varsa Cumhuriyet Güçlenir”

Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici açılışı yapılan yaşam merkezinin yalnızca bir sosyal hizmet değil, aynı zamanda Cumhuriyetin temel değerlerine verilen bir destek olduğunu ifade etti.

“Cumhuriyetin Kurucu Unsuru Kadınlardır”

“Cumhuriyetin temel taşı kadınlardır. Bugün açılışını yaptığımız bu merkez, o temele bir kolon daha ekliyor. Kadınlar oldukça Cumhuriyet hep yaşayacak.”

“Bizi içine çekmek isteyen Ortadoğu karanlığına karşı en güçlü cevabımız kadın yaşam merkezleridir. Biz buradayız, kadınlar var ve var olmaya devam edecek.”

Başkan Kaya: “Kadınsız Demokrasi Olmaz”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Asu Kaya kadınlara için yapılan çalışmalara değinerek: “Bu mücadele, şiddetsiz yaşam direnişidir. Kadınların kent yaşamına özgürce katılımı için kararlılıkla çalışan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum.

“CHP’li belediyeler sadece yardım değil, eşit yurttaşlık temelinde hizmet sunuyor. 703 kreşimizle bakım yükünü hafifletiyor, danışma merkezleri ve sığınma evleriyle kadınların yanında oluyoruz.”

Muğla Kadın Politikalarında Öncü

Bugün Muğla’da kadınlarımız için birçok proje hayata geçirildi. Şiddetle mücadele için “Şiddete Karşı Tutum Belgesi” yayımlandı. Kadın Konukevi açıldı, özel toplu sözleşme maddeleriyle taciz ve mobbinge karşı önlem alındı. “Mor Otobüs”, “Mor Durak” gibi uygulamalarla farkındalık artırıldı. 6 kreş ve ücretsiz ulaşım desteğiyle çalışan kadınlara destek sağlandı. “Hayatımın Ustasıyım” projesiyle kadınlara teknik eğitimler verildi.

“Kadın Yardıma Muhtaç Değil, Hak Sahibi”

“CHP’li belediyeler kadınları yardıma muhtaç değil, eşit yurttaş olarak görüyor. Bu fark, halkçı ve eşitlikçi belediyeciliğin sonucudur. Eşit, özgür ve şiddetsiz bir Türkiye’yi kadınlarla birlikte kuracağız. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın eşitlik!” dedi.

Başkan Aras: Kadınların Önünü Açarsak, Toplum Kazanır

Açılışta konuşan Başkan Aras, “Göreve geldiğimizden bu yana en hayırlı işlerden birini daha hayata geçiriyoruz. Kadınların gücüne güveniyoruz. Toplumda eşit temsiliyet sağlanmadıkça, gerçek demokrasi mümkün değil” dedi.

"Kadınlar Sahneye Çıkınca Hava Değişir"

Başkan Aras, Bodrum’da başlayan kadın odaklı projelerin toplumsal dönüşüm sağladığını belirterek, “Daha önce evden çıkmayan kadınlar artık kürsülerde konuşuyor, yönetime katılıyor. Kadınların önü açıldığında neler başarılabileceğini hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sosyal Destekten Meslek Edindirmeye

Yeşilyurt Kadın Yaşam Merkezi'nde sadece geleneksel atölyelerin değil; dijital okuryazarlık, meslek edindirme, psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerin de sunulacağını belirten Başkan Aras, “Kadınları yalnızca dikiş kurslarına mahkûm eden anlayışı reddediyoruz. Kadın yaşam merkezlerimiz güçlü bireyler, güçlü toplum demektir” dedi.

Bağımlılıkla Mücadelede Yerel Yönetimler Öncü Olmalı

Başkan Aras, bağımlılığın günümüzde her yaş grubunu tehdit ettiğini ifade ederek, Yeşilay’la yapılacak ortak projelere de işaret etti. “Uyuşturucu sokaklarda satılır hale geldi. Kadın yaşam merkezlerimizde, çocuklarımıza ve gençlerimize sosyal destek sunacağız. Bağımlılıkla mücadelenin ön cephesinde biz varız” dedi.

Yeni Hedef: Daha Fazla Kreş, Huzurevi ve Kadın Merkezi

Yeşilyurt’taki merkezin ardından Ula’da da yeni bir huzurevi yapacaklarını duyuran Başkan Aras, “Daha fazla huzurevi, daha fazla kreş, daha fazla kadın yaşam merkezi açacağız” açıklamasında bulundu.