Muğla Büyükşehir'den Kadınlara Ustalık, Topluma Eşitlik Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Hayatımın Ustasıyım” projesiyle kadınların teknik alanlardaki yetkinliklerini artırırken, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da güçlü bir farkındalık çalışmasına imza atıyor.

Kadınların marangozluk, sıhhi tesisat, elektrik ve boyama gibi geleneksel olarak erkek mesleği olarak görülen alanlarda eğitim almasını sağlayan projede, katılımcılar dört hafta boyunca uygulamalı teknik eğitimler aldı. Program sayesinde kadınlar hem mesleki becerilerini geliştirdi hem de toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıpları kıran bir dönüşümün parçası oldu.

Eğitim programının son atölyesinde ise kadınlar, kadın-erkek eşitliğine dikkat çeken anlamlı bir çalışma yaptı. Belediye hizmet binalarında, sosyal tesislerde yer alan “bayan” ve “erkek” ibareli tabelalar, “kadın” ve “erkek” olarak güncellenmek üzere hazırlandı; böylece daha eşitlikçi bir dilin kullanımına yönelik önemli bir adım atıldı. Değiştirilen tabelalar farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait kafe ve restoranlarda da kullanılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Hayatımın Ustasıyım” projesiyle yalnızca teknik eğitim vermekle kalmıyor; aynı zamanda eşitlikçi, kapsayıcı ve toplumsal dönüşüme öncülük eden bir anlayışı da hayata geçiriyor.

Çetin, “ Teknik Eğitimler Hayatımızı Kolaylaştırıyor”

Kursiyer Zeliha Çetin, “4 hafta önce başladığım kursların bugün son günü. Burada aldığımız eğitimler çok faydalı oldu. Evde de kullanabileceğimiz teknik bilgiler öğrendik. Özellikle biz kadınların pratikte böyle şeyler öğrenmesi hayatımızı kolaylaştırıyor” dedi.

Çelen, “Kadın- Erkek Arasında Ayrımcılık Olmamalı”

Kursiyer Funda Çelen, “Bu atölyelerle elektrik, tesisat, boya ve marangozluk alanlarında eğitimler aldık. Öncelikle bu çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum. Bugün yaptığımız farkındalık çalışması da çok değerli. Kadın ve erkek arasında hiçbir zaman ayrımcılık olmamalı.” şeklinde konuştu.

Kendi Evinin Ustasına Dönüştü

Kursiyer Işıl Mutlu, projenin kendisi için sunduğu imkânların önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti: “ Aldığım eğitim sayesinde evde banyo rafı montajı yapmayı planlıyorum. Erkek işi olarak görülen bu alanlarda eğitim almak ve öğrendiklerimi uygulamak benim için çok kıymetli. Ayrıca 'bayan' ve 'kadın' kelimeleri arasındaki farkın farkında olan biri olarak, bu konuda gösterilen hassasiyeti çok anlamlı buluyorum. Bize bu imkânları sunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Şayak: “‘Bayanlar’ değil ‘kadınlar’ vardır!”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Uzman Sosyolog Ayşe Merve Şayak, “Hayatımın Ustasıyım programı; erkeklere atfedilmiş tamirat, boyama, marangozluk, sıhhi tesisat gibi alanlarda kadınların da var olabileceğini gösteren bir çalışma. 4 hafta boyunca süren bu yolculukta kadınlar hem el becerilerini keşfetti. Bugünkü atölyede ise kadın-erkek wc levhası hazırlıyoruz. Belediyenin hizmet binalarında ‘bayan-erkek’ ibareli WC tabelalarını ‘kadın-erkek’ olarak değiştirdik. Şimdi ise aynı dönüşümü belediyeye ait kafe ve restoranlarda uygulamak üzere bu atölye çalışmasını gerçekleştiriyoruz.”

Şayak: “ Eşitlik Dilde Başlar”

"Neden ‘bayan’ değil de ‘kadın’ demeyi tercih ediyoruz?" diyerek son etabın önemine dikkat çeken Şayak, bu tercihin altında yatan gerekçeyi şöyle açıkladı:

“Çünkü cinsiyeti ve toplumsal kimliği temsil eden asıl kavram ‘kadın’dır. Sanılanın aksine ‘bayan’ demek nezaket değil, kadının cinsiyet kimliğini görünmez kılmaktır. Dilin erkek egemen yapısını dönüştürmek, eşitliği kalıcı kılmak ve kadınların toplumdaki yerini daha görünür hale getirmek için biz ‘bayan’ değil ‘kadın’ diyoruz. Herkesin bu farkındalıkla dilini dönüştürmesini ve toplumsal eşitliğe katkı sunmasını diliyoruz. Çünkü bizce ‘bayanlar’ değil, ‘kadınlar’ vardır.”

Başkan Aras: “Kadınların Her Alanda Güçlenmesi İçin Yanlarındayız”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Hayatımın Ustasıyım” projesiyle kadınların hem teknik alanda yetkinlik kazandığını hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda güçlü bir farkındalık süreci yaşadığını belirtti.

Başkan Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların yaşamın her alanında daha görünür, daha güçlü ve daha eşit şartlara sahip olması için çalışıyoruz. ‘Hayatımın Ustasıyım’ projesiyle yalnızca teknik beceriler kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerine dair yerleşik kalıpları sorgulayan ve dönüştüren bir bakış açısını da destekliyoruz. Kadınlarımızın marangozluk, elektrik, tesisat gibi alanlarda ustalaşmaları ve bu becerileri kendi yaşamlarında uygulamaları bizler için gurur verici.”