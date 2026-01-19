  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Muğla Büyükşehir’den Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Muğla Büyükşehir’den Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Diş Hekimleri Odası işbirliğiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

0-6 yaş grubundaki çocukların diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi amacıyla, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde Muğla Diş Hekimleri Odası tarafından eğitim verildi. Eğitim kapsamında çocuklara doğru diş fırçalama yöntemleri ile diş fırçalamanın ve ağız sağlığının önemi anlatıldı.

Eğitimle, çocukların küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığı bilinci kazanması ve doğru alışkanlıklar edinmesi hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ağız ve diş sağlığının günlük yaşamda taşıdığı önem eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı. Eğitim kapsamında, çocuklara ağız hijyenine ilişkin farkındalık kazandırmak amacıyla diş sağlığı temalı kitaplar okundu.

Yanpeş: “Etkinlik Bizler İçin de Çocuklar İçin de Çok Önemli”

Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevi Kurum Müdürü Serap Yanpeş, “Ağız ve diş sağlığıyla ilgili çocuklarımızı bilgilendirdiğimiz bu etkinlik, bizler için de çocuklar için de çok önemliydi. Etkinlik kapsamında çocuklara slayt gösterileri yapıldı ve hikâye kitabı okundu. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere Muğla Diş Hekimleri Odası’na teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Alp: “Çocuklara Diş Sağlığının Önemini Anlatıyoruz”

Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp, “Muğla Diş Hekimleri Odası olarak anaokullara, kreşlere ve birinci sınıflara yönelik eğitimler düzenliyoruz. Eğitim kapsamında 0-6 yaş arası çocuklarımıza ağız ve diş sağlığı eğitimi veriyor, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle bastırdığımız ‘Bay Tavşan ve Köpekçik’in Diş Macerası’ adlı hikâye kitabını çocuklarımıza okuyoruz. Bununla birlikte çocuklara diş sağlığının önemini ve dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini öğretiyoruz. Başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aras: “Sağlıklı Nesiller İçin Erken Yaşta Eğitim Çok Önemli”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yaptığı değerlendirmede, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için erken yaşta verilen eğitimler büyük önem taşıyor. Ağız ve diş sağlığı, yaşam boyu süren sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturuyor. Bu kapsamda Muğla Diş Hekimleri Odası ile iş birliği içinde çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimi çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu Haberleri Kaçırma...

Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
Z kuşağıyla yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark açıldı!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti!
Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
Kafeteryada kanlı son! Ölüm haberini alan yakını çatıya çıktı
Hangi doktora gitseler teşhis koyamadı! 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıldır bu halde
Hangi doktora gitseler teşhis koyamadı! 12 yaşındaki çocuk tam 8 yıldır bu halde
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu!
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var!
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kadının katilinin ilk kadın cinayeti değilmiş... Çifte cinayetten tutuklandı! Genç kadının katilinin ilk kadın cinayeti değilmiş... Çifte cinayetten tutuklandı! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! Game Of Thrones'un güzelinden olay itiraf: Sevişme sahnelerinde kaburgası kırılmış! MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu MasterChef'te Hasan ve Sergen'in yarıştığı Altın Kupa gecesinde kupanın sahibi belli oldu MasterChef'te Hasan ve Sergen'in yarıştığı Altın Kupa gecesinde kupanın sahibi belli oldu Antalya'daki gol düellosu sonrası Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı! Antalya'daki gol düellosu sonrası Fenerbahçe Alanya'da mahsur kaldı! Bir polis, eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu! Bir polis, eski eşinin evlendiği polisi silahla vurdu! Yalova'da şiddetli karda 35 kişi araçlarının içinde mahsur kaldı Yalova'da şiddetli karda 35 kişi araçlarının içinde mahsur kaldı Esra Erol'un canlı yayındaki şeriat resti birilerini rahatsız etti! Esra Erol'un canlı yayındaki şeriat resti birilerini rahatsız etti! Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti, Ahmet Çakar'ın Galatasaray yorumu olay oldu Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti, Ahmet Çakar'ın Galatasaray yorumu olay oldu Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti! Liseli caniler okulun engelli temizlik görevlisini sokak ortasında bıçaklayarak katletti!
26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! 26 ildeki son erken genel seçim anketinde partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu; aile içi katliamın ayrıntıları kan dondurdu! Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler Her yaptığı açıklama olay olan güzel oyuncudan ''sosyal medya çapkınlarına'' olay sözler İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var İki hızlı tren raydan çıktı: 39 ölü, çok sayıda yaralı var Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi Menzil tarikatının İzmir'deki ''tövbe seansı'' gövde gösterisine tepki yağdı! Menzil tarikatının İzmir'deki ''tövbe seansı'' gövde gösterisine tepki yağdı! Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Tüm çalışanların maaşlarından ek yüzde 3 zorunlu kesinti için tarih belli oldu Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Motorine 1,15 TL zam geliyor! 19 Ocak il il güncel benzin ve mazot fiyatları listesi Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Kar yağışı mola veriyor... Önce güneş ardından yeniden yağmur ve kar yağışı var! Piyasalara Trump bombası düştü: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor! Piyasalara Trump bombası düştü: Altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekor!