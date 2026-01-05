  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehirden Muğla’da Muhtarlara Akademik Destek

Muğla Büyükşehirden Muğla’da Muhtarlara Akademik Destek

Muğla Büyükşehirden Muğla’da Muhtarlara Akademik Destek
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi muhtarların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek vermek amacı ile ‘Muğla Muhtarlar Akademisi’ programını hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Muğla Muhtarlar Akademisi” programı kapsamında 13 ilçede 432 muhtara eğitim verildi.

13 İlçede Kapsamlı Eğitim Programı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Muğla Muhtarlar Akademisi programı il genelindeki 13 ilçede gerçekleştirildi. Akademi kapsamında toplam 432 muhtar, görevlerini daha etkin ve bilinçli şekilde yürütebilmeleri amacıyla çeşitli eğitim programlarına katıldı. Muhtarlar Akademisi’nde muhtarlara; iletişim, liderlik ve girişimcilik, halk sağlığı, uyuşmazlık çözümü ve arabuluculuk, insan hakları, temel hukuk okuryazarlığı, temel bilgisayar becerileri, kamu yönetimi, beden dili ve resmî yazışma teknikleri konularında eğitimler verildi. Programda ayrıca, bal mumu ve ipekböcekçiliği gibi üretim alanları ile afet, yangın ve narkotikle mücadele konuları da yer aldı.

Muhtarlardan Akademiye Tam Not

Eğitimlerin sonunda katılım sertifikası almaya hak kazanan muhtarlar, Muğla Muhtarlar Akademisi’nden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar, aldıkları eğitimler sayesinde özellikle vatandaşla iletişim, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve toplumsal konularda daha bilinçli hale geldiklerini ifade etti.

Başkan Aras: “Muhtarlarımız Yerel Demokrasinin Temel Taşıdır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Muhtarlar Akademisi’nin yerel demokrasiyi güçlendiren önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Başkan Aras “Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile kamu kurumları arasında köprü görevi gören, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarıdır. Bu nedenle onların bilgiyle, donanımla ve güncel yaklaşımlarla desteklenmesini çok önemsiyoruz. Muğla Muhtarlar Akademisi ile muhtarlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçladık. İletişimden hukuka, afet yönetiminden halk sağlığına kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimlerle muhtarlarımızın görevlerini daha etkin şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Muğla’da katılımcı, bilinçli ve güçlü bir yerel yönetim anlayışını hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu Haberleri Kaçırma...

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu!
Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti!
Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti!
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu! Günlerdir kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan Elif'in ölüm nedeni belli oldu! Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti! Demirören Holding'in veliahtı Tayfun Demirören iflas etti! AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazardan şoke eden iddia AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazardan şoke eden iddia Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! 2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı 2026'nın ilk erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketleri sonuçları açıklandı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı! Eşi ve küçük kızının boğazını keserek katletmişti... Eli kanlı caninin ifadesi ortaya çıktı!
Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Haraç için dükkanı taranan esnaf isyan etti: Marketin adını Poligon Gıda olarak değiştirecek! Haraç için dükkanı taranan esnaf isyan etti: Marketin adını Poligon Gıda olarak değiştirecek! Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi! Türkiye'de Opel, Peugeot ve Citroen el değiştirdi! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi! Memurlar zam oranına isyan etti; eylem sinyali verdi! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara! Türkiye'nin kuraklıkla yok olmaya başlayan dev gölünde şaşırtan manzara! 2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu 2026 yılı zamlı engelli, yaşlı aylığı, kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı tutarları da belli oldu Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı!