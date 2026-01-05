Muğla Büyükşehirden Muğla’da Muhtarlara Akademik Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi muhtarların kişisel ve mesleki gelişimlerine destek vermek amacı ile ‘Muğla Muhtarlar Akademisi’ programını hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Muğla Muhtarlar Akademisi” programı kapsamında 13 ilçede 432 muhtara eğitim verildi.

13 İlçede Kapsamlı Eğitim Programı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Muğla Muhtarlar Akademisi programı il genelindeki 13 ilçede gerçekleştirildi. Akademi kapsamında toplam 432 muhtar, görevlerini daha etkin ve bilinçli şekilde yürütebilmeleri amacıyla çeşitli eğitim programlarına katıldı. Muhtarlar Akademisi’nde muhtarlara; iletişim, liderlik ve girişimcilik, halk sağlığı, uyuşmazlık çözümü ve arabuluculuk, insan hakları, temel hukuk okuryazarlığı, temel bilgisayar becerileri, kamu yönetimi, beden dili ve resmî yazışma teknikleri konularında eğitimler verildi. Programda ayrıca, bal mumu ve ipekböcekçiliği gibi üretim alanları ile afet, yangın ve narkotikle mücadele konuları da yer aldı.

Muhtarlardan Akademiye Tam Not

Eğitimlerin sonunda katılım sertifikası almaya hak kazanan muhtarlar, Muğla Muhtarlar Akademisi’nden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar, aldıkları eğitimler sayesinde özellikle vatandaşla iletişim, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve toplumsal konularda daha bilinçli hale geldiklerini ifade etti.

Başkan Aras: “Muhtarlarımız Yerel Demokrasinin Temel Taşıdır”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Muhtarlar Akademisi’nin yerel demokrasiyi güçlendiren önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Başkan Aras “Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile kamu kurumları arasında köprü görevi gören, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarıdır. Bu nedenle onların bilgiyle, donanımla ve güncel yaklaşımlarla desteklenmesini çok önemsiyoruz. Muğla Muhtarlar Akademisi ile muhtarlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçladık. İletişimden hukuka, afet yönetiminden halk sağlığına kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimlerle muhtarlarımızın görevlerini daha etkin şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Muğla’da katılımcı, bilinçli ve güçlü bir yerel yönetim anlayışını hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz” dedi.