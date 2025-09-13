Muğla Büyükşehir’den Öğrenciler İçin Güvenli ve Konforlu Ulaşım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bin 982 “S” plakalı okul servis aracını denetim ve izin süreçleriyle kontrol altında tutarak öğrencilerin güvenli ve konforlu şekilde okullarına ulaşmasını sağlıyor.

Öğrenci taşımacılığında en yüksek standartları korumak için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hem merkezde hem de Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Datça, Milas ve Seydikemer ilçelerindeki başvuru merkezlerinde araç sahiplerinin müracaatlarını alıyor, gerekli kontrolleri yapıyor ve uygun bulunan araçlara güzergâh izin belgelerini veriyor.

Öğrenciler İçin Titiz Denetim

25 Ekim 2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminden geçen okul servislerinde;

Emniyet kemeri, kamera ve koltuk sensörü,

“Dur” levhası ve “Okul Taşıtı” ibaresi,

12 yaşından küçük ve teknik şartlara uygun araçlar,

İlköğretim öğrencilerinin taşındığı araçlarda rehber personel,

gibi güvenlik kriterleri aranıyor.

Sürücüler için de yaş sınırlaması, mesleki yeterlilik belgesi, psikoteknik muayene ve hukuki uygunluk şartları Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle takip ediliyor.

Okul Bölgelerinde Güvenli Trafik

Büyükşehir Belediyesi ayrıca okul bölgelerinde trafik levhaları, yol çizgileri, düşey-yatay işaretlemeler ve hız kesici kasisler uygulayarak öğrencilerin güvenliğini artırıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hem araç hem sürücü standartlarını en üst seviyede tutarak hem de okul bölgelerinde yaptığı trafik düzenlemeleriyle çocukların güvenle ve konforla taşınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çınar: “Çocukları Okula ve Ardından Velilere Güvenli Şekilde Ulaştırıyoruz”

Servis Şoförü Aziz Çınar, “Belediyemizin yapmış olduğu denetimlerle, bizim de yapmış olduğumuz hazırlıklarla yeni dönemde de çocukları güvenle taşıyoruz. Denetimlerimiz Zabıta ekipleri tarafından yapılıyor, biz de kurallara uyarak eksiksiz şeklide aracımızı hazır halde bulunduruyoruz. Bu sayede çocukları okula ve ardından velilere güvenli şekilde ulaştırıyoruz.”

Kılcal: “Denetimler Sayesinde Eksiksiz Bir Şekilde Trafiğe Çıkıyoruz”

Servis Şoförü Sercan Kılcal, “2025-2026 eğitim öğretim yılımız başladı. Bu dönemde Büyükşehir Belediyemiz ile çocuklarımızın daha güvenli ve huzurlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için koordineli şekilde çalışıyoruz. Denetimlerde araçlarımızın içine ve uygunluk belgemize bakılıyor. Bu sayede eksiksiz bir şekilde trafiğe çıkıyoruz.”

Kılıç: “Denetimlerimizi Aralık Sürdürüyoruz”

Zabıta Amiri Ferhat Kılıç, “Çocukların güvenli ve konforlu taşınması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerinde ve servis güzergâhlarında kolluk kuvvetleriyle koordineli denetimler yapıyoruz. Servis araçlarında üç nokta emniyet kemeri, ışıklı ‘DUR’ levhası, ‘OKUL TAŞITI’ yazısı ve otomatik kapı kolları gibi güvenlik sistemlerini kontrol ediyoruz. Yasal mevzuata aykırı araçlara gerekli idari işlemleri uyguluyoruz. 2025’in ilk 6 ayında il genelinde 2 bin 486 araç denetlendi, 68’i hakkında işlem yapıldı.”

Başkan Özdemir: “Çocuklarımızın Okul Yolunda Güvende Olması İçin Çalışmalarımızı Tamamladık”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın eğitime verdiği önem doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin okul yolunda güvenliğinin sağlanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilimiz genelinde hizmet verecek olan bin 982 adet S Plakalı okul servis aracının, araç sahiplerinin müracaatları doğrultusunda ilçelerimiz de dâhil olmak üzere Daire Başkanlığımızın 8 adet UKOME İrtibat Ofisinde (Muğla Merkez, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman, Datça Milas ve Seydikemer) araç uygunluk kontrolleri yapılarak İzin Belgeleri düzenlenmektedir. Ayrıca okul bölgelerinde trafik güvenliğinin sağlanması kapsamında; Trafik Levhaları, Yatay/Düşey işaretlemeler ile gerek duyulan noktalarda Hız Kesici Kasis uygulamaları yapılmaktadır. Biz çocuklarımızın okul yolunda güvende olması için çalışmalarımızı tamamladık. Hepsine başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Çocuklarımızın Güvenliği Bizim İçin Her Şeyden Önce Geliyor”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bizim için en kıymetli varlıklarımız çocuklarımız. Onların güvenle okullarına gidip gelmesi için araçlardan sürücülere, trafik düzenlemelerinden denetimlere kadar her adımı titizlikle takip ediyoruz. Eğitim yolculuğunda çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor. Bu konuda belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyor, ilçe belediyelerimizle birlikte koordineli şekilde çalışıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri en büyük dileğimiz.” ifadelerini kullandı.