Muğla Büyükşehir’den Öğrencilere Büyük Destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi öğrencilere sağladığı okul kıyafeti, beslenme ve kırtasiye desteğini yüzde 70’in üzerinde arttırdı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında vatandaşlarımızın yanında olmak en temel görevimizdir” dedi.

8 Eylül’de başlayacak 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime, öğrencilere destekleri sürüyor. Yaşanan ekonomik gelişmeler, ücret dağılımındaki uçurumlar nedeni ile Büyükşehir Belediyesi eğitim çağındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için sağladığı okul kıyafeti, beslenme ve kırtasiye desteğini bu yıl yüzde 70’in üzerinde artırdı.

Öğrencilerin eğitim hayatına eşit koşullarda devam edebilmesi için kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi artan maliyetler karşısında ailelerin yükünü hafifletmek için özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının kıyafet, kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunuyor.

Öğrenci dostu projelere imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ikametini Muğla’ya aldıran üniversite öğrencilerine “Muğla Kart Plus” ile şehir içi ulaşımda 60 TL’ye 60 biniş, kampüs ve Akyaka seferlerinde ise sadece 1 TL’ye seyahat imkânı sunuyor.

Öğrenci Dostu Üniversite Şehri Muğla

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği uygulamalarla, “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” arasında yerini almaya devam ediyor. Öğrencilerin ulaşım giderlerini azaltmak ve kent yaşamına uyumlarını hızlandırmak için çeşitli destekler sunan Büyükşehir Belediyesi, ikametgâhını Muğla’ya aldıran üniversite öğrencilerine özel imkanlar sunuyor.

60 TL’ye 60 Biniş Hakkı

Muğla’da ikamet eden üniversite öğrencileri, şehir içi (ilçeler arası hariç) ulaşım hatlarında geçerli olan “Muğla Kart Plus” ile yalnızca 60 TL karşılığında 60 biniş hakkı elde edebiliyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler ekonomik bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor. Menteşe ilçesindeki kampüs güzergâhında yer alan Yeniköy-Kötekli/Kampüs/Tıp Fakültesi/KYK hatlarında (Hat Kodu: 1-48) da öğrencilere özel 1 TL’lik ücret tarifesi uygulanıyor.

Akyaka Seferleri Üniversite Öğrencilerine 1 TL

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, “Muğla Kart Plus” sahibi üniversite öğrencileri, özellikle yaz aylarında rağbet gören Menteşe-Akyaka hattında 1 Eylül tarihinden itibaren yalnızca 1 TL ücretle seyahat edebiliyor. Bu uygulamayla öğrencilerin sosyal yaşama katılımı da desteklenmiş olacak.

Başkan Aras “Ekonomik Zorluklara Karşı Ailelerin Yanındayız”

Çocukların geleceğe güvenle bakabilmesi için eğitime desteklerinin süreceğini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “ Eğitimde eşitlik, sosyal belediyeciliğin en önemli ayağıdır. Bizler çocuklarımızın eğitim sürecinde her kalemde yanında olmaya, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yaşanan ekonomik zorluklar karşısında ailelerimiz çocuklarının her ihtiyacına yetişemez hale geldi. Kıyafetten kırtasiyeye, ulaşımdan nakdi yardıma öğrencilerimizin yanındayız. İlkokuldan üniversiteye kadar Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

 

