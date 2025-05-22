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Muğla Büyükşehir’den özel gereksinimli bireylere yönelik teknik eğitim: ''Engellerimin ustasıyım''

Muğla Büyükşehir’den özel gereksinimli bireylere yönelik teknik eğitim: ''Engellerimin ustasıyım''
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katılımcı ve erişilebilir hizmet anlayışı ile hayata geçirdiği “Hayatımın Ustasıyım” projesi, özel gereksinimli bireyler için “Engellerimin Ustasıyım” projesiyle yeni bir eğitim etabına taşındı. Sekiz hafta süren program kapsamında katılımcılara marangozluk, boyama, elektrik ve su tesisatı gibi günlük yaşamda kullanılabilecek temel teknik bilgiler uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitim sürecinde bireyler marangoz atölyelerinde çalışmalar yaparken, elektrik ve tesisat alanlarında da deneyim kazanma fırsatı buldu. Program sonunda tüm katılımcılara sertifikaları verildi. Eğitime katılan bireyler hem üretmenin hem de başarmanın mutluluğunu yaşarken, proje eğitmenleri tarafından gelişimleri yakından takip edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü öğretmenlerinden Güzin Şahin, “Bu süreçte bireylerimiz yalnızca teknik beceriler değil, aynı zamanda özgüven kazandılar. Potansiyellerinin farkına vardılar” ifadelerini kullandı.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan İrem Kutlu ise, “Katılımcılarımızla birlikte sevgi ağacı yaptık. Eğitim süreci onlar için hem öğretici hem de eğlenceliydi” dedi.

Başkan Aras: “Hayatımın Ustasıyım, herkesin potansiyeline alan açan bir yolculuk”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımın Ustasıyım projesi, sadece bir meslek edindirme programı değil, bireylerin özgüvenlerini kazanarak üretkenliğe katıldıkları, topluma daha güçlü bağlandıkları bir dönüşüm yolculuğudur. Bugüne kadar bu projeyle kadınlara marangozluk, tesisat, boyama gibi teknik alanlarda eğitimler verdik; 23 Nisan’da çocuklarımızla kuş evi yapımı atölyeleri düzenledik. Şimdi ise özel gereksinimli bireylerimizi kapsayan ‘Engellerimin Ustasıyım’ etabıyla projeyi daha da anlamlı bir noktaya taşıdık. Bu eğitimlerle yalnızca teknik bilgi vermiyoruz; bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve ‘yapabilirim’ duygusunu yaşamalarına imkân sağlıyoruz. Muğla’da hiçbir bireyi geride bırakmadan, eşit ve erişilebilir bir gelecek inşa etmek en temel hedefimiz.”

 

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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