Muğla Büyükşehir’den Sokak Hayvanları Yararına Müzayede

Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm geliri sokak hayvanları yararına kullanılacak müzayede düzenliyor.

Muğla sokak hayvanları için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da tüm geliri sokak hayvanları yararına kullanılacak müzayede düzenleniyor. Ünlü müzayedeci Uğur Batur’un sunumuyla 28 Ağustos’ta Bodrum Ramada Otel’de saat 19.00’da düzenlenecek müzayedenin tüm geliri sokak hayvanları için kullanılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en donanımlı geçici hayvan bakımevi, Acil Müdahale aracı, Mama Üretim tesisi ile il genelinde candostların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tüm geliri sokak hayvanları yararına kullanılacak müzayede ile de sokak hayvanlarına dikkat çekmek istiyor. Müzayede’de Büyükşehir Orkestrası Quartet Dinletisi de sahne alacak.