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Muğla Büyükşehir’den Tur Otobüsleri İçin Yeni Düzenleme

Muğla Büyükşehir’den Tur Otobüsleri İçin Yeni Düzenleme
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Torba Mahallesinde tur otobüsleri için "İndi-Bindi Noktası" ve "Bekleme Alanı" oluşturarak yaz sezonu öncesi ulaşımda rahatlama sağlamayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda, kent ulaşımını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir adım atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Temsilciliği arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Bodrum Torba Otogarı bölgesinde tur otobüslerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

İndi-Bindi Noktası ve Bekleme Alanı Oluşturuldu

Yapılan ortak çalışma ile bölgedeki ulaşım trafiğini rahatlatmak, turizm sezonunda yaşanabilecek yoğunluğu kontrol altına almak amacıyla tur otobüsleri için “İndi-Bindi Noktası” ve “Bekleme Alanı” oluşturuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle yaz aylarında yoğun turist akınına uğrayan Bodrum’da hem trafik akışı iyileştirilecek hem de turizm faaliyetlerinin daha konforlu bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak. Uygulama, 1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Başkan Aras: “Muğlamızın Geleceği İçin Ortak Akıl ve İş Birliğiyle İlerliyoruz”    

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, kentimizde özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluğu azaltmak, ulaşım güvenliğini artırmak ve turizm faaliyetlerini daha konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bodrum’un sahip olduğu turizm potansiyelini desteklemek ve ulaşım altyapısını daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak adına tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu uygulama, hem kent içi trafiği rahatlatacak hem de turizm sektörüne katkı sunacak önemli bir adım. Muğlamızın geleceği için çalışıyor, her adımımızda ortak akıl ve iş birliğiyle ilerliyoruz.” dedi.

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Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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