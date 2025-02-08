  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den Ula Ataköy’e 13.5 milyonluk yol yatırımı

Muğla Büyükşehir’den Ula Ataköy’e 13.5 milyonluk yol yatırımı

Muğla Büyükşehir’den Ula Ataköy’e 13.5 milyonluk yol yatırımı
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula İlçesi Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolunda konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım çalışmalarına başladı.

                                                                                                                                                       07.02.2025

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da vatandaşların güvenli ve modern yollarla ulaşımını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Ula İlçesi Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolunda 13.5 milyon liralık yatırımla yol yapım çalışmasına başladı.

Ataköy Mahallesi’ne 13.5 Milyon Liralık Yatırım

Ula Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında bulunan Ataköy Mahallesi Zeytinbeleni yolu yapılan protokolle Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredildi ve yol çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. 13.5 milyon liralık  yatırımla hayata geçirilen toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki yol çalışmasının 2 bin metrelik kısmı Ataköy Mahalle yolunu, 500 metrelik kısmı ise Çıtlık Mahallesi bağlantı yolunu kapsıyor.

Yol Çalışması Kısa Sürede Tamamlanacak

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevcut sathi kaplamanın sökümü, gevşek tabii zeminin kazılarak iyileştirilmesi ve reglaj işlerine başladı. Çalışmalar kapsamında plent mix temeli ve 2 bin 500 metre sıcak asfalt çalışması hız kesmeden devam edecek. Yol çalışması kısa sürede tamamlanacak olup ardından yol vatandaşların kullanımına sunulacak. Vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar esnasında yol trafiğe kapalı olacak.

Muhtar Cafer Özcan: “Büyükşehir Ekipleri Gelip İncelediler ve Hemen Çalışmalarına Başladılar”

Ataköy Mahalle Muhtarı Cafer Özcan, “Yaklaşık 2 senedir Mahallemizin yollarında sıkıntılar yaşıyorduk. Muğla Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulunduk. Sağ olsun gelip incelediler ve hemen çalışmalarına başladılar. Mahallem ve şahsım adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve bütün çalışanlara teşekkür ederim” dedi. 

İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın: “2500 Metre Uzunluğunda Olan Yol Çalışmamız Kısa Sürede Tamamlanacak ve Vatandaşlarımızın Kullanımına Sunulacak”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol, Proje ve Yapım Şube Müdürlüğünde görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, “Ula İlçesi Ataköy Mahallemiz Zeytinbeleni yolunda yol yapım çalışmalarımıza başladık. 2500 metre uzunluğunda olan yol yapım çalışmamız kısa sürede tamamlanacak olup akabinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın Dünya Kenti Muğla vizyonu doğrultusunda 13.5 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilecek olan yolumuzun şimdiden keyifli ve güvenli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Aras: “Muğlamızın Her Köşesinde Ulaşımı İyileştirmek İçin Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Muğlamızın tüm ilçelerinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Ula İlçemizin Ataköy Mahallesinde yol yapım çalışmalarımıza başladık. Bu proje kapsamında, mevcut yolun zemini güçlendirilerek sıcak asfalt kaplama ile uzun ömürlü ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturacağız. Ekiplerimiz kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesini sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğlamızın her köşesinde ulaşımı iyileştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidar CHP'nin adayını CHP'den önce seçti: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de Adalet Bakanı Tunç! İktidar CHP'nin adayını CHP'den önce seçti: Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de Adalet Bakanı Tunç! Geç gelen kış gitmek bilmiyor: Yeni haftanın hava durumu belli oldu! Geç gelen kış gitmek bilmiyor: Yeni haftanın hava durumu belli oldu! Spor salonunda cinayet.. Cinayetin ardından yapılan paylaşım olay oldu Spor salonunda cinayet.. Cinayetin ardından yapılan paylaşım olay oldu Türkiye'de yeni salgın alarmı: 3 gün süren bu belirtileri gören hastaneye başvursun! Türkiye'de yeni salgın alarmı: 3 gün süren bu belirtileri gören hastaneye başvursun! Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara Yapay zeka görseli değil, gerçek! İki ilimizin buluşma noktasında inanılmaz manzara Müge Anlı'da bir ilk! Olay çok pis noktalara gidiyor dedi, vakayı bıraktı! Müge Anlı'da bir ilk! Olay çok pis noktalara gidiyor dedi, vakayı bıraktı! Öğrenci evinde aşk cinayeti! Genç kız öğrenci, erkek arkadaşını öldürdü! Öğrenci evinde aşk cinayeti! Genç kız öğrenci, erkek arkadaşını öldürdü! ''Bir çocuk, kız çocuğunu öldürdü, cesedi parçalayacaklar'' ihbarıyla ortaya çıktı! ''Bir çocuk, kız çocuğunu öldürdü, cesedi parçalayacaklar'' ihbarıyla ortaya çıktı! Survivor Adası'nda skandal: Acun Ilıcalı görüntüleri sansürlemek zorunda kaldı! Survivor Adası'nda skandal: Acun Ilıcalı görüntüleri sansürlemek zorunda kaldı! Kendi mezarını kazdı, her gece mezarında uyuyor! Kendi mezarını kazdı, her gece mezarında uyuyor!
Ünlü anketçiden CHP'ye Mansur Yavaş fırçası: ''Mansur Yavaş'ı aday gösteremezsiniz, dürüst olun!'' Ünlü anketçiden CHP'ye Mansur Yavaş fırçası: ''Mansur Yavaş'ı aday gösteremezsiniz, dürüst olun!'' Sivasspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası Sivasspor'a 3-0 hükmen mağlubiyet cezası Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''gayrimeşru'' ilan etti! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ''gayrimeşru'' ilan etti! Canlı yayında olay olacak kabine revizyonu iddiası: ''Sadece 3 bakan kalacak!'' Canlı yayında olay olacak kabine revizyonu iddiası: ''Sadece 3 bakan kalacak!'' İzmir'de deniz suları 100 metre çekildi, uzmanından açıklama geldi İzmir'de deniz suları 100 metre çekildi, uzmanından açıklama geldi Özel hastanede skandal iddia: Ölen hastayı taburcu etmeye çalıştılar! Özel hastanede skandal iddia: Ölen hastayı taburcu etmeye çalıştılar! Kaybolan 26 yaşındaki Selen hemşireden kahreden haber! Kaybolan 26 yaşındaki Selen hemşireden kahreden haber! Türkiye'nin 114 yıllık bir tarihi daha kaderine terk edildi Türkiye'nin 114 yıllık bir tarihi daha kaderine terk edildi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay olacak miras açıklaması Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay olacak miras açıklaması Devlet Bahçeli için yaptığı yorumla gündemdeydi... Devlet Bahçeli için yaptığı yorumla gündemdeydi...