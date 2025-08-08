  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir’den Ulaşımda Öğrenciye Tam Destek

Muğla Büyükşehir’den Ulaşımda Öğrenciye Tam Destek

Muğla Büyükşehir’den Ulaşımda Öğrenciye Tam Destek
Güncelleme:

Öğrenci dostu projelere imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ikametini Muğla’ya aldıran üniversite öğrencilerine “Muğla Kart Plus” ile şehir içi ulaşımda 60 TL’ye 60 biniş, kampüs ve Akyaka seferlerinde ise sadece 1 TL’ye seyahat imkânı sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği uygulamalarla, “Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” arasında yerini almaya devam ediyor.

Öğrencilerin ulaşım giderlerini azaltmak ve kent yaşamına uyumlarını hızlandırmak için çeşitli destekler sunan Büyükşehir Belediyesi, ikametgâhını Muğla’ya aldıran üniversite öğrencilerine özel imkanlar sunuyor.

60 TL’ye 60 Biniş Hakkı

Muğla’da ikamet eden üniversite öğrencileri, şehir içi (ilçeler arası hariç) ulaşım hatlarında geçerli olan “Muğla Kart Plus” ile yalnızca 60 TL karşılığında 60 biniş hakkı elde edebiliyor. Bu uygulama sayesinde öğrenciler ekonomik bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor.

Akyaka Seferleri Üniversite Öğrencilerine 1 TL

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine, “Muğla Kart Plus” sahibi üniversite öğrencileri, özellikle yaz aylarında rağbet gören Menteşe-Akyaka hattında 1 Eylül tarihinden itibaren yalnızca 1 TL ücretle seyahat edebilecek. Bu uygulamayla öğrencilerin sosyal yaşama katılımı da desteklenmiş olacak.

Kampüs Güzergâhlarında da 1 TL Uygulaması

Menteşe ilçesindeki kampüs güzergâhında yer alan Yeniköy-Kötekli/Kampüs/Tıp Fakültesi/KYK hatlarında (Hat Kodu: 1-48) da öğrencilere özel 1 TL’lik ücret tarifesi uygulanacak.

 

 

Öğrenciler İçin Kolay Başvuru İmkânı

Muğla Kart Plus’a sahip olmak isteyen öğrenciler, başvurularını muttas.com.tr adresindeki kart basım noktalarından ya da MUĞLA APP mobil uygulaması üzerinden kolayca yaparak kartlarını temin edebilecek.

Başkan Aras: “Öğrenci Dostu Bir Şehir Olma Hedefiyle Çalışmalarımıza Devam Ediyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mızda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize değer veriyoruz. Üniversite öğrencilerimizin hem eğitim süreçlerini kolaylaştırmak hem de sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak bizim önceliklerimiz arasında. Öğrenci dostu bir şehir olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, ulaşım gibi temel bir konuda üzerimize düşeni yapıyoruz.

İkametini Muğla’ya aldıran öğrencilerimize sunduğumuz 'Muğla Kart Plus' ile yalnızca 60 TL’ye 60 biniş hakkı tanıyor, kampüs ve Akyaka gibi yoğun kullanılan güzergâhlarda ise sembolik bir ücretle ulaşım imkânı sağlıyoruz.

Bu destek, gençlerimizin bütçelerine katkı sunarken, onların kente daha hızlı entegre olmalarına da yardımcı olacak. Gençlerimizin fikirlerine kulak veriyor, onların talepleri doğrultusunda projeler üretmeye devam ediyoruz.” dedi.

 

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! AK Parti'nin kira zam sınırı uygulamasının faturası ağır oldu: Dava yağmuru başladı! YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı'dan ilk açıklama Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Hyundai'den dev geri çağırma: Bazı Hyundai modelleri geri çağrıldı! Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Arkadaş arkadaşa deniz eğlencesi faciayla sona erdi: 2 genç hayatını kaybetti Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı! Çanakkale'de yangın kabusu: Tahliyeler başladı! Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Yargıtay plaj işgalcisi işletmenin yetkililerine ''kıyılar halkındır'' deyip hapis cezasını onadı Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Evlendiği gün hamile olduğunu açıklamıştı... Karnı burnunda tatil pozları ortalığı karıştırdı Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Bu anketin sonuçları olay olacak: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Bir yanda sağanak yağışlar, diğer yanda aşırı sıcaklar!
Balıkesir'de deprem Balıkesir'de deprem Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Sıkı bir diyetle 8 kilo veren Göksel son imajıyla olay oldu Son seçim anketide zirvedeki fark 4 puana çıktı! Son seçim anketide zirvedeki fark 4 puana çıktı! Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Milli Eğitim Bakanlığı 21 okulun ruhsatını iptal etti! Alemin Kıralı'nın Ayben'i Elvin Levinler tatil pozlarıyla Eda Taşpınar'a rakip oldu Alemin Kıralı'nın Ayben'i Elvin Levinler tatil pozlarıyla Eda Taşpınar'a rakip oldu Artık balık etli bir güzel olan Derin Talu ''kilo aldın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Artık balık etli bir güzel olan Derin Talu ''kilo aldın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! Sahte diploma ve ehliyet skandalında Nagehan Alçı'dan canlı yayında skandal itiraf! Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Hain darbe girişiminin 1 numarası: ''Hulusi Akar, Yaşar Güler ve Abidin Ünal işi bana yıktı!'' Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti Kocasını hastaneden kovdurup, doğumhaneye gitti AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı AK Partili isimden Ekrem İmamoğlu ve Murat Çalık için dikkat çeken çağrı